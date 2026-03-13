Atingido por incêndio, Shopping Recife segue fechado; vistoria será feita após rescaldo, diz Defesa Civil

Na madrugada desta sexta (13), uma loja de eletrodomésticos foi atingida por um incêndio. Seis pessoas foram atendidas pelo Samu e bombeiros e "passam bem", segundo a administração do centro de compras

Viaturas dos bombeiros foram acionadas para combater incêndio no Shopping Recife (Rafael Vieira/DP)

A Defesa Civil do Recife vai ter que esperar o fim do rescaldo realizado pelos bombeiros para fazer a vistoria na estrutura do Shopping Recife, na Zona Sul da cidade.

Na madrugada desta sexta (13), uma loja de eletrodomésticos foi atingida por um incêndio.

Seis pessoas foram atendidas pelo Samu e bombeiros e “passam bem”, segundo a administração do centro de compras.

Até o fim da manhã, o shopping estava fechado e sem precisão para funcionar.

Por meio de nota, a Defesa Civil do Recife informou que enviou equipes para o shopping.

Elas, no entanto, não tiveram condições de atuar de imediato.

“Como o trabalho de rescaldo ainda estava sendo feito pelos Bombeiros, não houve condições de realizar vistoria”, disse.

Ainda segundo a Defesa Civil, os técnicos retornarão após a liberação da área pelos Bombeiros.

Mais cedo, a tenente Paloma Mendes, da assessoria do Corpo de Bombeiros, informou que há indícios de que o fogo tenha começado em um compartimento da loja, que funcionava como uma espécie de centro de estoque de mercadoria.

“A gente conseguiu chegar ao foco, que ficou lá dentro, como se fosse uma sala de estoque, que é um dos lugares mais difíceis da gente acessar”, disse.