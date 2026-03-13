Não há previsão para abertura do Shopping Recife por causa de incêndio em loja, diz Corpo de Bombeiros

Uma loja de eletrodomésticos do centro de compras foi atingida por um incêndio durante a madrugada desta sexta (13). Até o início da manhã, havia fumaça tóxica no local

Ambulâncias e carros do Samu foram acionados para operação de combate ao incêndio no Shopping Recife (Redes Sociais )

A assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros afirmou que, até as 8h desta sexta (13), não havia previsão de abertura do Shopping Center Recife, na Zona Sul.

Uma loja de eletrodomésticos do centro de compras foi atingida por um incêndio durante a madrugada.

A tenente Paloma Mendes, da assessoria do Corpo de Bombeiros, informou que pessoas foram atendidas pelo Samu, mas não deu detalhes dos problemas de saúde constatados.

Segundo ela, funcionários e clientes não teriam acesso ao shopping, até uma nova determinação da corporação.

“Ninguém pode ficar nessa área. Ainda tem fumaça tóxica. Por enquanto, o shopping está fechado”, disse.

Sobre as causas do sinistro, ela disse que tudo será avaliado pelas equipes da perícia.

Nas redes sociais, o shopping infrmou que não abriria às 9h, como ocorre nos dias de semana. "O horário de abertura será informado em breve, nos canais oficiais", disse a nota.

Porcurada pelo Diario, às 14h, o shopping voltoua informar que não havia previsão de reabertura.

Como foi

Imagens postadas em redes sociais mostram carros de bombeiros e viaturas do Samu no estacionamento do Shopping Center Recife, nesta sexta (13).

A movimentação dos carros e combate a incêndio e de resgate foi registrada no estacionamento do centro de compras.

A operação ainda estava em andamento no início da manhã.

O que dizem os bombeiros

A tenente Paloma Mendes disse que a corporação foi acionada 2h30.

Ao todo, 10 viaturas foram enviadas para combater o foco de incêndio na loja de eletrodomésticos.

“Tem muito material combustível, que queima rápido. O foco de fogo era pequeno, mas o fogo se expandiu rapidamente e a temperatura subiu muito”, afirmou.

Ainda segunda ela, havia um resto de fogo, por volta das 7h30, em uma área do estoque da loja.

O que diz o shopping

O Shopping Recife informa que, na madrugada desta sexta-feira (13), foi registrado um incêndio em uma de suas lojas.

Ainda segundo a administração, “todo o sistema de segurança e combate a incêndio foi acionado de forma imediata, juntamente com a equipe da Brigada e do Corpo de Bombeiros que atuaram de forma ágil no local”.

A ocorrência causou danos materiais, sem vítimas, conforme a assessoria de comunicação do shopping

“O Shopping Recife, juntamente aos órgãos competentes, está trabalhando para identificação da causa”, acrescentou.