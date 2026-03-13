Incêndio no Shopping Recife: ao menos 6 pessoas são atendidas pelos bombeiros e Samu

Samu informou que levou pessoas para o HR e também fez atendimentos no local. Loja de eletrodomésticos pegou fogo na madrugada desta sexta (13)

Samu (Divulgação/ Andréa Rêgo Barros/PCR)

Ao menos seis pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos bombeiros, durante a operação de combate ao incêndio no Shopping Center Recife, na Zona Sul, nesta sexta (13).

Essa informação foi divulgada no boletim diário de operações do Samu, divulgado para a imprensa.

O fogo começou por volta das 2h, em uma loja de eletrodomésticos. Dez viaturas foram acionadas pelos bombeiros.

Segundo o boletim do Samu, entre os atendidos estão três mulheres, dois homens e uma pessoa não identificada.

O Samu relatou que atendeu cinco pessoas. Um homem de 24 anos, e uma mulher de 48 anos foram levados para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade.

O serviço não informou os nomes, repassando apenas as iniciais. Também não disse que tipo de problema de saúde foi constatado.

Além disso, duas mulheres e um homem receberam atendimento no local do sinistro.

O Homem tem 61 anos, uma mulher tem 42 e a terceira não teve idade informada.

Por fim, foi registrado o atendimento a uma pessoa que não teve a identidade divulgada, que foi removido pelos bombeiros.

A assessoria do shopping disse que todas as pesoas atendidas "passam bem" e estão em casa.