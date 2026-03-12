Olinda celebra 491 anos com frevo, corte de bolo e protesto por moradia

Ao longo desta quinta (12), Olinda recebeu vários eventos em comemoração ao aniversário da cidade, como o tradicional corte de bolo e a aparição do Homem da Meia-Noite. Movimentos sociais também fizeram protesto por moradia

Corte do bolo no aniversário de 491 anos de Olinda (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Foi ao som de muito frevo e protesto por moradia, que a cidade de Olinda, no Grande Recife, celebrou os seus 491 anos de história com um corte de bolo, no Coreto da Praça do Carmo, localizado no Centro Histórico da Marim dos Caetés.

A tradicional distribuição foi um dos eventos realizados pela Prefeitura de Olinda ao longo do dia para celebrar o aniversário da cidade, que ainda contou com a instalação de uma cápsula do tempo, cortejo do Cariri Olindense e Missa de Ação de Graças na Catedral da Sé.

“Estamos aqui comemorando 491 anos de uma história de muita resistência, resiliência, cultura forte e de um patrimônio fortíssimo e de muita gente guerreira. Falamos da história com referência no passado, mas pensamos sobretudo no futuro das próximas gerações”, destacou a Prefeita de Olinda, Mirella Almeida.

Corte de bolo

Corte do bolo no aniversário de 491 anos de Olinda (crédito: Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Este ano, o bolo gigante de 380 quilo, que tinha o sabor de doce de leite com goiabada, serviu cerca de mil fatias, fazendo a alegria de dezenas de pessoas que prestigiaram o evento, como o olindense Eduardo Correia, de 51 anos, que foi o primeiro a chegar na fila.

“Eu cheguei aqui por volta de 11h30. Sempre quis ser o primeiro da fila, mas nunca consegui porque nos outros anos o corte era à noite e eu sempre estava trabalhando. Porém, como hoje eu folguei, vim mais cedo e consegui ser o primeiro. Já são 8 anos que venho e minha mãe já fica em casa esperando o pedaço dela. Já é tradição”, destacou Eduardo, que é morador do bairro de Rio Doce.

O corte do bolo gigante, que contou com grupo de passista e orquestra de frevo, aconteceu ao lado do palco montado na Praça do Carmo, onde ainda haverá shows de Elba Ramalho, Quinteto Violado, Coco das Artes, entre outros artistas que já se apresentaram.

Protesto por moradia

Moradores de Olinda realizam protesto durante aniversário da cidade (crédito: Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Mas nem só as festividades marcaram o aniversário da cidade. Coincidindo com a festividade do corte de bolo, dezenas de manifestantes realizaram um protesto pedindo melhorias na cidade e moradia para famílias. O ato foi convocado por 10 movimentos sociais de diversas áreas como, moradia, grupo de mulheres, movimento de pessoas negras, entre outros.

“A gente quer moradia. Estamos cansados de morar dentro do esgoto, sentido cheiros desagradáveis. Quando chove a gente perde tudo e os nossos filhos ficam doentes. Também queremos mais melhorias na cidade”, explicou a manifestante Rozana da Silva, de 37 anos, moradora da 3ª etapa de Rio Doce.

Programação do Homem da Meia-Noite

Homem da Meia-Noite desfila pelas ladeiras de Olinda no aniversário de 491 anos da cidade (crédito: Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O Homem da Meia-Noite, calunga mais conhecido da cidade, também celebrou o aniversário de Olinda com um dia repleto de programação em sua sede social, com direito a apresentações da Orquestra do Maestro Carlos e das passistas da CiaBr por Dança.

O calunga mais famoso da cidade celebrou o aniversário da Marim do Caetés com uma programação especial, que contou com Oficina de Dança de Frevo, oficina de Manipulação de Bonecos Mirins e com a aparição do Homem da Meia-Noite em frente à Sede Social.

Durante sua aparição, o público presente prestigiou a apresentação da Orquestra do Maestro Carlos e das passistas da CiaBr por Dança. Uma dessas pessoas que marcou presença no evento foi Angélica Mariana, de 45 anos, que trouxe seu afilhado de 6 para participar da folia.

“Eu vim porque sou apaixonada pelo Homem da Meia-Noite e trouxe meu afilhado, que todo ano se fantasia de papangu no carnaval. E viemos comemorar o aniversário de Olinda com o calunga já que não consigo vir no sábado do Zé Pereira, porque tem muita gente. Hoje conseguimos entrar na sede, tirar foto, tudo com a maior tranquilidade e alegria”, comentou.

Cápsula do Tempo

Durante as celebrações, a gestão municipal realizou a instalação de uma cápsula do tempo no Sítio Histórico da cidade. O objeto foi lacrado após a missa em ação de graças realizada na Igreja da Sé.

Dentro da cápsula, foram reunidos diversos registros da cidade, reflexões e documentos que representam o momento atual do município e que serão preservados para o futuro, incluindo uma edição do jornal impresso do Diario de Pernambuco.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa simboliza um diálogo entre gerações, lembrando da importância histórica da cidade, do seu papel na formação do Brasil e de episódios marcantes como a Revolução de 1817.

“Na instalação da cápsula do tempo, colocamos diversos documentos históricos, jornais do dia, a camisa da Pitombeira dos Quatro Cantos e cartas do que esperamos para daqui a nove anos, quando a cápsula será aberta para celebrar os 500 anos da cidade”, explicou a secretária de de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda, Marília Banholzer.

A cápsula foi desenvolvida pelo artista plástico Alexandre Almeida. A estrutura é feita em aço inox, pesando aproximadamente 150 quilos e com mais de dois metros de altura. No topo da peça está uma esfera, ou orbe, símbolo associado ao padroeiro da cidade, São Salvador do Mundo, que também integra o brasão de Olinda.

