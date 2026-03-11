Aniversário do Recife e de Olinda: cidades-irmãs preparam distribuição de bolo

A capital pernambucana faz 489 anos e a sua cidade-irmã, a Marim dos Caetés, completa 491 anos

Fatias de bolo serão entregues em Olinda (Marina Torres/DP)

Recife e Olinda, que fazem aniversário nesta quinta (12), vão manter uma tradição, em 2026: o corte de bolos para festejar as novas datas.

A capital pernambucana faz 489 anos e a sua cidade-irmã, a Marim dos Caetés, completa 491 anos.



Nesta quarta (11), a Prefeitura do recife informou que o a festa terá novo formato, para atender, sobretudo, pessoas em vulnerabilidade social.

Está previsto o corte simbólico de um bolo de 20 quilos.

Também haverá distribuição de 1.400 fatias, totalizando 160 quilos, aos restaurantes populares mantidos pela gestão municipal.

Pela primeira vez, todas as unidades, segundo a prefeitura, receberão o bolo para a distribuição.

Até o ano passado, a iniciativa era restrita ao restaurante de Santo Amaro, na área central da cidade.

Em Olinda, o bolo será cortado às 16h, na Praça do Carmo.

Ele está sendo reparado em uma padaria no bairro do Amparo, segundo a prefeitura.

As fatias foram colocadas em caixinhas plásticas, que têm o número 491, farendo uma referência ao aniveresário.