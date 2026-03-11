Aniversário: saiba por que 12 março é feriado em Olinda e dia útil no Recife
Cidades-irmãs, Olinda e Recife comemoram 491 e 489 anos, respectivamente, nesta quinta, 12 de março, mas será feriado apenas na Marim dos Caetés
Publicado: 11/03/2026 às 10:57
Cidades-irmãs Olinda e Recife festejam aniversário nesta quinta, 12 de março (RAFAEL VIEIRA/DP)
As cidades de Olinda e Recife estarão de parabéns nesta quinta-feira, 12 de março. Mas somente a Marim dos Caetés comemorará a data com um feriado. O dia será útil para os recifenses.
O motivo está na história da antiga e da atual capital pernambucana.
No caso de Olinda, existe o foral, um documento com o plano de doação de terras e nomeação de Duarte Coelho como donatário da capitania de Pernambuco.
Ele funciona como uma espécie de certidão de nascimento, cravando o 12 de março de 1535 como o dia de fundação da cidade.
Já em relação ao Recife, não houve um registro oficial do dia em que o então povoado foi reconhecido. Apenas que o fato aconteceu no ano de 1537.
A escolha do dia 12 de março foi uma maneira de celebrar a data simultaneamente com Olinda.
Por ser uma data simbólica, não oficial, o Recife não a transformou em feriado, como a cidade-irmã.
Feriados do Recife
O Recife tem quatro feriados municipais. São eles:
- Sexta-feira Santa
- 24 de junho (São João)
- 16 de julho (Nossa Senhora do Carmo)
- 8 de dezembro (Nossa Senhora da Conceição)