Aniversário: saiba por que 12 março é feriado em Olinda e dia útil no Recife

Cidades-irmãs, Olinda e Recife comemoram 491 e 489 anos, respectivamente, nesta quinta, 12 de março, mas será feriado apenas na Marim dos Caetés

As cidades de Olinda e Recife estarão de parabéns nesta quinta-feira, 12 de março. Mas somente a Marim dos Caetés comemorará a data com um feriado. O dia será útil para os recifenses.

O motivo está na história da antiga e da atual capital pernambucana.

No caso de Olinda, existe o foral, um documento com o plano de doação de terras e nomeação de Duarte Coelho como donatário da capitania de Pernambuco.

Ele funciona como uma espécie de certidão de nascimento, cravando o 12 de março de 1535 como o dia de fundação da cidade.

Já em relação ao Recife, não houve um registro oficial do dia em que o então povoado foi reconhecido. Apenas que o fato aconteceu no ano de 1537.

A escolha do dia 12 de março foi uma maneira de celebrar a data simultaneamente com Olinda.

Por ser uma data simbólica, não oficial, o Recife não a transformou em feriado, como a cidade-irmã.

Feriados do Recife

O Recife tem quatro feriados municipais. São eles:

Sexta-feira Santa



24 de junho (São João)



16 de julho (Nossa Senhora do Carmo)



8 de dezembro (Nossa Senhora da Conceição)



