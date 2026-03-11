Aniversários do Recife e Olinda: programação tem shows gratuitos, bolo, carnaval e orquestra

Cidades-irmãs celebram aniversário nesta quinta (12), com programações culturais e musicais, além de corte de bolo

Homem da Meia-Noite celebra 94 anos (Foto: Wanderson Oliveira/DP Foto)

Recife e Olinda comemoram, respectivamente, 489 e 491 anos, nesta quinta (12). Para celebrar a data, as cidades-irmãs preparam programações gratuitas, repletas de cultura e música, que vão se estender para outros dias de festa nos municípios.

O Diario reuniu as atividades da capital e da Marim dos Caetés. Confira:

O Recife conta com dezenas de eventos gratuitos ao longo do mês. A lista de eventos programados para os próximos dias inclui salto de paraquedistas, concertos da Orquestra e da Banda Sinfônica e o Recife Frevo Festival.

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

A programação estreia no palco do Teatro de Santa Isabel, com o início da temporada 2026 de concertos oficiais da Orquestra Sinfônica do Recife. Serão duas apresentações gratuitas, nos dias 11 e 12 de março, a partir das 20h, com regência do maestro José Renato Accioly. O repertório celebrará o Recife e seus ritmos, o também aniversariante de março Chico Science e o cinema feito em Pernambuco.

O programa, que será apresentado nas duas noites, contará com as músicas “Alvorada”, de Carlos Gomes, “Cangaço de Vida e Morte”, de Paulo Arruda, “Fantasia Asa Branca”, de Hilson Costa, “Suíte Brasil S.A.”, de Mateus Alves, “Suíte Nação Zumbi”, de Chico Science, e “Recife, Cidade Lendária”, de Capiba, com arranjos de “Kidbone”, além da aclamada música tema do filme “Agente Secreto” e da trilha do filme “Bacurau”, ambas compostas também por Mateus Alves.

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente, a partir das 10h do dia de cada apresentação, no site https://ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br/, e na bilheteria do Santa Isabel, a partir das 19h.

A Orquestra volta a se apresentar nos dias 24 e 25 de março, com novo repertório.

Recife Frevo Festival

O Recife Frevo Festival sobe, no próximo dia 12 de março, ao palco do Teatro do Parque, celebrando as mulheres, tradicionais maestros e novos arranjos do frevo.

Com acesso gratuito e ingressos distribuídos a partir das 18h, a programação terá início às 19h, com duas orquestras em evidência: a do maestro Edson Rodrigues e a Orquestra de Bolso, representando e congraçando duas gerações do frevo.

A Orquestra de Bolso irá se apresentar acompanhada pelas vozes de Jota Michiles, Nailson Vieira, Laís Senna e Isadora Melo e Rafael Marques. Também subirá ao palco o projeto Duo Frevo, de César Michiles e Romero Medeiros, além dos alunos da Companhia de Dança da Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges.

O festival recebe ainda intervenções artísticas da dançarina, pesquisadora e passista Inaê Silva e, no encerramento, o público poderá conferir, na parte externa do teatro, o projeto multimídia Enigma do Frevo, de DJ Dolores.

Já no dia 14, o festival promove uma etapa formativa no Paço do Frevo, também com acesso gratuito. A programação inclui a Roda de Diálogo “O Frevo é Delas: Tradição, Mercado e Inovação em Movimento”, reunindo mulheres que atuam na música, na dança e na circulação do gênero para discutir ancestralidade, mercado, renovação estética e os desafios de manter o frevo ativo para além da sazonalidade. Antes da roda, o público assiste à performance “Olindina”, de Rebeca Gondim.

Cinema

Exibição de Kleber Mendonça no Cine Apipucos, Apresentação da Orquestra Cidadã e Festival Nova Brasil

No domingo (15), Parque Apipucos, em parceria com o projeto Cine Apipucos, a partir das 16h30, tem exibições de documentários e até um especial com os curtas de Kleber Mendonça Filho. As exibições acontecerão ao ar livre, e os lugares serão ocupados por ordem de chegada.e curtir a telona ao ar livre.

Depois os Guerreiros do Passo se apresentarão, das 20h30 às 21h, e termina no tapete vermelho da cerimônia do Oscar, que será transmitida até a meia-noite. Os intervalos serão embalados pela discotecagem infalível do DJ Pepe Jordão.

Também no dia 15, a partir das 16h, no Cais da Alfândega, acontece o Festival Nova Brasil, que reunirá artistas de diferentes gerações, estilos, regiões e trajetórias. Com apresentação do artista Lucas Mamede, o evento receberá grandes nomes da música, como Dudu Nobre, Luciana Mello, Rael, Vitor Kley, Almério, Martins, Chico Chico, Sandra Sá, Mariana Aydar e Jorge Vercillo, além de uma atração surpresa selecionada para emocionar o público. O acesso será gratuito.

Ainda no domingo (15), o Recife celebrarará seu aniversário em uma das paisagens mais cativas: o rio. A partir das 16h30, a Orquestra Cidadã realiza a quarta edição do concerto sobre as águas, em frente ao pier do Parque das Graças. No repertório, músicas clássicas e populares, executadas pelo grupo de cordas e percussão da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã.

Paraquedistas no Pina

No bairro do Pina, a equipe de paraquedismo realizará um treinamento no dia 21 de março e um salto oficial no dia 22, às 10h. A atividade poderá ser acompanhada por moradores e visitantes.

Concerto Banda Sinfônica

A Banda Sinfônica do Recife abre a temporada de concertos gratuitos de 2026 no dia 25 de março, às 20h, no Teatro do Parque, sob regência do maestro Fabiano André. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro a partir das 19h.

O repertório inclui obras como “Silverado”, de Bruce Broughton, um medley de músicas do filme “Little Mermaid”, além de “Isso Aqui é o que é”, de Ari Barroso, com participação da solista Amanda Cabral. A apresentação também terá medleys com músicas de “Chorus Line”, Coldplay, Jackson 5 e ABBA.

Maré Cultural na Rio Branco

No Bairro do Recife, nos dias 28 e 29 de março, o Boulevard da Rio Branco recebe mais uma edição da Maré Cultural, feira pública de artesanato que reúne expositores e promove atividades artísticas gratuitas.

Espetáculo O Cão (Grupo Magiluth)

Já o Teatro de Santa Isabel recebe, no dia 28 de março, o espetáculo “O Cão”, resultado da parceria entre os grupos Clowns de Shakespeare (RN) e Magiluth (PE). A peça aborda o tema do trabalho precário e acompanha um grupo de profissionais do setor de eventos que, após 48 horas de trabalho na organização da posse de um líder político, enfrenta uma situação inesperada que altera toda a programação e os coloca sob pressão.

Festival de Jazz do Recife 2026

Encerrando a programação, o Festival de Jazz do Recife 2026 será realizado nos dias 28 e 29 de março, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife. O evento terá apresentações gratuitas e reunirá artistas locais, nacionais e internacionais, além de prestar homenagem ao maestro Edson Rodrigues.

A abertura contará com um cortejo musical na Rua do Bom Jesus, às 15h, com participação de grupos como Móbile Jazz, Maracatu Nação Erê, Maracatu Leão Coroado e o Bonde – Bloco Carnavalesco Lírico. Entre as atrações previstas estão shows de Ana Cañas, Adriano Grineberg e Derico Sciotti em tributo a Billie Holiday e Ray Charles, da cantora Claudette King e de Rosa Passos com convidados.

No dia 29, a programação continua com apresentações do Trio Corrente, Joabe Reis, Tia Carroll, Prado Brothers Band e o espetáculo “Fernando Anitelli Toca o Teatro Mágico”.

Programação de Olinda

A Marim dos Caetés montou uma grade de programações misturando cultura, religião, e música. Nas primeiras horas da manhã da quinta (12), as celebrações terão início:

5h – “Acorda Povo na Orla”, saindo da Capela de Sant’Ana, em Rio Doce, até a Praça Duque de Caxias, com Orquestra Maracafrevo e passistas.

9h – Missa em Ação de Graças na Catedral da Sé, já tradição nos festejos. Neste ano, com instalação da cápsula do tempo

15h – Cortejo do Cariri Olindense até a Praça do Carmo

16h – Corte simbólico do bolo, no Coreto, com distribuição ao público

Tarde e noite – Shows no Polo do Carmo com Elba Ramalho, Quinteto Violado, Coco das Artes, Orquestra do Avesso e Sambadeiras

Homem da Meia-Noite

A Sede do Homem da Meia-Noite promoverá uma programação especial de aniversário de Olinda para moradores, visitantes e apaixonados pelo Calunga.

Das 11h às 17h, o público poderá registrar fotos com o gigante mais querido do Carnaval.

Oficina de Dança de Frevo com Adriana do Frevo

Das 14h às 15h, pessoas de todas as idades poderão participar da oficina de Dança de Frevo com Adriana do Frevo. Quem tiver, pode trazer sua sombrinha de frevo para participar da aula.

Das 15h às 16h, as crianças terão à dispoisção uma oficina de Manipulação de Bonecos Mirins com Carlos da Burra. Crianças que já possuem bonecos mirins podem levar seus bonecos para aprender técnicas de manipulação.

Às 16h30, o Homem da Meia-Noite fará uma aparição em frente à Sede Social com participação Especial da Orquestra do Maestro Carlos e passistas da CiaBr por Dança (sem percurso).

Festival Canavial

Olinda também lançou o Festival Canavial, de ampliação cultural na cidade. O evento acontece de 10 a 15 de março e homenageia Rainha Marivalda (Recife), Mestre Matinho (Águas Belas), Mestra Jucedi (Goiana) e Bata-Kossô (Olinda).

No dia 12 de março, a programação ocupa as ruas e a Praça do Carmo como parte oficial dos festejos dos 491 anos da cidade, reunindo Elba Ramalho, Quinteto Violado, Sambadeiras, Orquestra do Avesso, Coco das Artes e os cortejos do Cariri Olindense e Bata-Kossô.

Nos dias seguintes, o palco recebe nomes como a Velha Guarda do Salgueiro, com participação de Sapoty da Mangueira e Rainha Marivalda; Graça Onasilê, do Ilê Ayê; Afonjah, com participação da moçambicana Saquia Rachide; além de Isaar e Dina Braga.

A programação ainda inclui Afoxé Oxum Pandá, Mestre Matinho e os Mestres do Coco de Pernambuco.

