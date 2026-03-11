Olinda: confira o que abre e fecha no feriado desta quinta (12) e no ponto facultativo da sexta (13)

Nesta quinta (12), Olinda comemora seus 491 anos com o feriado na cidade. Na sexta (13), haverá ponto facultativo, com serviços municipais funcionando de forma especial nos dois dias

As repartições públicas da Prefeitura de Olinda estarão fechadas nesta quinta (12) e sexta (13), assim como as escolas da rede municipal de ensino. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Com o feriado municipal em Olinda nesta quinta-feira (12), que celebra os 491 anos de fundação da cidade, e o ponto facultativo instituído pela prefeitura nesta sexta (13), os serviços municipais irão funcionar de forma especial nestes dois dias.

Na área da saúde, as unidades básicas também estarão fechadas nesta quinta (12) e sexta (13), funcionando apenas, de forma normal, os serviços de urgência e emergência.

Com relação aos mercados públicos, o funcionamento acontecerá em horário reduzido nesta quinta (12). Os mercados de Sítio Novo e de Peixinhos estarão abertos das 6h às 13h. Na sexta (13), o funcionamento retorna ao horário normal, das 6h às 18h.

Vale destacar que, apesar do Recife comemorar seu aniversário de 489 nesta quinta (12), a cidade terá dia útil. Isso acontece porque a data de fundação da atual capital pernambucana é um marco simbólico, não sendo algo oficializado pelo município.

Confira o que abre e fecha em Olinda nesta quinta (12) e sexta (13)

Órgãos municipais

Saúde

As unidades básicas de saúde não funcionarão na quinta-feira (12) nem na sexta-feira (13). Já os atendimentos de urgência e emergência seguem normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos

Na quinta-feira (12), os mercados de Sítio Novo e de Peixinhos funcionarão em horário reduzido, das 6h às 13h. Na sexta-feira (13), o funcionamento retorna ao horário normal, das 6h às 18h.

Coleta de lixo

A coleta domiciliar será realizada normalmente nos dois dias, respeitando os horários habituais de cada bairro. Também haverá reforço na limpeza urbana, com varrição no Sítio Histórico.

Ciclofaixa de Lazer e Turismo

A ciclofaixa não será montada na quinta-feira (12). Como o feriado ocorre apenas em Olinda, o fluxo de veículos na cidade tende a ser maior devido ao trânsito vindo das cidades vizinhas. Na sexta-feira (13), a ciclofaixa também não será implantada.