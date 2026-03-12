Servidores municipais protestam no Recife e interditam prédio da prefeitura

Servidores públicos protestam em frente ao prédio da Prefeitura do Recife (Foto: Diario de Pernambuco)

Servidores públicos municipais realizam uma manifestação em frente à sede da Prefeitura do Recife, no Bairro do Recife, nesta quinta-feira (12). O ato começou por volta das 9h e reúne trabalhadores de diferentes categorias do funcionalismo municipal. No final da tarde eles passaram a interditar alguns acessos do prédio municipal e optaram por passar toda a noite no local para continuar o protesto no dia seguinte. O movimento acontece no aniversário de 489 anos da capital.

Durante a manifestação, os participantes cobraram da gestão municipal a concessão de reajuste salarial que compense as perdas provocadas pela inflação. Outra reivindicação apresentada pelos servidores é a aplicação, no âmbito do município, da Lei Federal nº 15.326, sancionada em janeiro de 2026 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reconhece professores da educação infantil como integrantes da carreira do magistério.

A mobilização é organizada por representantes do sindicato que reúne servidores municipais e conta com a presença de trabalhadores de diversas áreas da administração pública.

“São 27 categorias, então é preciso negociar, sentar na mesa para conversar. E a prefeitura não quer sentar com a gente. A gente está aqui reivindicando os nossos direitos e o que a gente quer é o diálogo, a conversa. Então, se abrir a conversa, a gente abre a rua, a gente abre o prédio, mas a gente quer que eles atendam a gente”, afirma o presidente do sindicato, Osmar Ricardo.

Pautas das demais categorias

Entre os principais pontos gerais da campanha está a proposta de reajuste de 13,44% nos vencimentos básicos de todos os servidores municipais, além da atualização do valor do vale-refeição para R$ 33 por dia. Os trabalhadores também pedem a concessão de vale-alimentação de R$ 500 mensais, ampliação do plano de saúde dos servidores e abertura de novos concursos públicos para suprir a demanda de pessoal nos órgãos municipais.

Assistência social

Os trabalhadores da área de assistência social defendem mudanças na progressão de carreira, com enquadramento em novos intervalos de progressão e aumento de percentuais de evolução salarial. Também pedem reajuste de gratificações relacionadas ao exercício da profissão, risco de vida e atuação em territórios.

Entre as propostas está o aumento do bônus de educação permanente para R$ 2.200, além da ampliação de gratificações para profissionais que atuam diretamente com abordagens sociais, programas da primeira infância e serviços de assistência em território.

Educação

Na área da educação, as reivindicações contemplam diferentes cargos administrativos e de apoio escolar. Servidores não docentes solicitam reajustes em gratificações, criação de novos benefícios e pagamento de abonos, além de políticas de formação continuada e auxílio-creche para filhos de servidores.

Para os Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE), a pauta inclui aumento do salário-base em 30%, reajuste de gratificações, criação de benefícios específicos para educação especial e implementação de políticas de combate ao capacitismo na rede municipal.

Já os Agentes Administrativos Escolares (AAE) reivindicam reajuste salarial vinculado ao piso do magistério, redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais e criação de gratificações para atendimento ao público e atividades administrativas.

Os nutricionistas escolares defendem a implantação de um plano de carreira e salário-base inicial de R$ 6 mil, além de gratificação de atividade correspondente a 50% do salário.

Entre os Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI), a principal demanda é o enquadramento da categoria na carreira do magistério, garantindo o piso nacional da educação, além de gratificações, formação continuada e melhores condições de trabalho nas creches municipais.

Trânsito e autarquias municipais

Na Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), os servidores pedem a unificação salarial entre motoristas, progressões funcionais automáticas e realização de novos concursos.

Já os trabalhadores da Conviva Mercados e Feiras reivindicam reajuste salarial de 22,54%, implantação de plano de cargos e carreiras e criação de gratificações para profissionais que atuam em mercados públicos, feiras e fiscalização.

Desenvolvimento urbano, meio ambiente e defesa civil

Servidores vinculados às áreas de desenvolvimento urbano, meio ambiente e defesa civil pedem reestruturação de cargos, ampliação das gratificações e mudanças nos planos de carreira. A pauta também inclui criação de adicionais por atividade técnica, capacitação profissional e risco de vida para profissionais que atuam em atividades de fiscalização ou operações de campo.

Saúde

Na área da saúde, as reivindicações incluem reajuste salarial, convocação de aprovados em concursos públicos e ampliação do adicional de insalubridade para servidores que ainda não recebem o benefício.

Entre as pautas específicas estão melhorias para profissionais da saúde mental, como aumento da gratificação psicossocial, criação de adicional de risco e reajuste no valor dos plantões em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Outras categorias da saúde, como técnicos de laboratório, farmacêuticos e assistentes sociais, também pedem reajustes nos vencimentos básicos, ampliação de gratificações e implementação de adicionais de plantão e insalubridade.



O Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura do Recife, mas não obteve retorno.