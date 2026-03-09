Protesto reúne mulheres no Centro do Recife em ato por direitos e contra a violência de gênero

Mulheres protestam para fim da violência de gênero no Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Mulheres ligadas a movimentos sociais, coletivos e organizações realizaram, nesta segunda-feira (9), um protesto no Centro do Recife em defesa de direitos e contra diferentes formas de violência de gênero. A mobilização fez parte das atividades relacionadas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8).

A concentração ocorreu na Praça do Diario, no bairro de Santo Antônio. No local, representantes de organizações participaram de falas públicas e apresentações em um espaço de tribuna. Por volta das 18h, o grupo seguiu em caminhada em direção ao Shopping Boa Vista.

Segundo os organizadores, o ato teve como objetivo chamar atenção para o avanço da violência contra mulheres e para outras pautas consideradas prioritárias pelos movimentos. Durante a manifestação, foram citados temas como feminicídio, violência sexual, violência política e desigualdades sociais.

“Eu vim para representar todas as mulheres, aquelas que infelizmente estão mortas e aquelas que estão vivas e foram agredidas. Eu sou uma dessas vítimas. Graças a Deus eu estou com vida, vindo aqui para mostrar minha força e que isso nunca mais aconteça com ninguém”, destacou a técnica de enfermagem Larissa Fera.

O protesto também reuniu reivindicações relacionadas ao enfrentamento do racismo estrutural, à precarização do trabalho e a políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. Entre as demandas apresentadas pelos organizadores estavam o fim da escala de trabalho 6x1 sem redução salarial, tarifa zero no transporte público e medidas voltadas à justiça climática.

“Dia após dia, vivemos em um dos estados mais violentos para as mulheres no nosso país, onde, por dia, seis mulheres são estupradas. Nesse número, a maioria são crianças e adolescentes”, afirmou a professora Camila Falcão.

Durante o ato, manifestantes desenharam o corpo de uma mulher no chão, em simulação às vítimas de feminicídio.

O manifesto divulgado pelos grupos participantes também incluiu pautas como ampliação de creches públicas, fortalecimento da educação pública, garantia de direitos reprodutivos e políticas de segurança baseadas em direitos humanos.

De acordo com as organizações responsáveis pela mobilização, o ato no Recife integra uma agenda internacional de manifestações ligadas ao Dia Internacional da Mulher, realizadas em diversas cidades do Brasil e do mundo.

