Protesto por morte de jovem interdita vias em Boa Viagem, no Recife

Manifestantes ateiam fogo em objetos e bloqueiam avenidas após assassinato de José Ygor, de 23 anos

Protesto interdita vias em Boa Viagem (Foto: Reprodução/Instagram)

Um protesto realizado na noite desta terça-feira (24) interditou vias do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A mobilização foi motivada pela morte do jovem José Ygor da Silva, de 23 anos, executado a tiros na noite anterior na própria região.

Os manifestantes bloquearam trechos da Avenida Desembargador José Neves e da Rua Desembargador João Paes. Durante o ato, objetos foram incendiados, o que deixou o trânsito lento e gerou retenções nas vias próximas. Motoristas enfrentaram dificuldades para circular pela área.

Entenda o caso

José Ygor da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros na noite da segunda-feira (23), na Avenida Desembargador José Neves, em Boa Viagem.

De acordo com informações repassadas à polícia, o jovem trafegava de bicicleta quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Ele morreu no local. Os autores do crime fugiram após a ação.

Policiais militares isolaram a área para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo homicídio.