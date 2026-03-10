Trabalhadores em educação paralisam atividades e prometem manifestação nesta terça (10)

Trabalhadores da educação realizam, nesta terça-feira (10), uma paralisação nas escolas da rede pública estadual

Trabalhadores da educação realizam, nesta terça-feira (10), uma paralisação nas escolas da rede pública estadual.



Segundo o sindicato da categoria (Sintepe), haverá um protesto às 9h, na frente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na área central da cidade.



A categoria alerta que a pauta de reivindicações da categoria foi entregue ao governo no dia 6 de fevereiro e que “não houve retorno positivo”.



O prazo para o projeto de lei ser aprovado na Assembleia Legislativa deste ano vai até o dia 4 de abril devido às normas eleitorais.



Um dos principais pontos de negociação para este ano se refere à atualização do Piso Salarial do Magistério, com repercussão em toda a carreira dos servidores e servidoras da Secretaria de Educação de Pernambuco tendo por base a Medida Provisória n. 1.334/2026. Por esta nova regra, a atualização anual do piso passa a considerar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no ano anterior, somada a 50% da média da variação da receita real do Fundeb.



Com base nessa fórmula, o piso foi atualizado em 5,4% para 2026, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, para a jornada de 40 horas semanais. O Sintepe reivindica que o percentual do piso de 5,4% repercuta em toda a carreira dos servidores da Educação em Pernambuco.



A paralisação reforça a mobilização pela Campanha Salarial Educacional 2026 e tem caráter emergencial. O ato também exige atitude por parte do governo estadual para melhorias e reformas de escolas que estão com problemas estruturais graves, falta de climatização e merenda de baixa qualidade.



A pauta da campanha neste ano também exige reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Rendimentos (PCCR) de todos os cargos da educação, entre outras reivindicações relativas a Concurso Público, Gratificações e Formação Continuada.