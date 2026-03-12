Chacina de Poção: último réu é condenado a mais de 100 anos por matar conselheiros tutelares e idosa

Crime aconteceu em 2015, na cidade localizada no Agreste pernambucano. Segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital condenou Leandro José da Silva.

Martelo da Justiça garantiu direito a uma vítima de acidente (Foto: Arquivo)

A Justiça pernambucana condenou o último réu envolvido no crime que ficou conhecido como “a Chacina de Poção”.

Na ação, que ocorreu no município, no Agreste do estado, foram executados três conselheiros tutelares e uma idosa.

Segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na segunda (9), o Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital condenou Leandro José da Silva.

Ele pegou 101 anos e 4 meses de reclusão pela prática de quatro homicídios qualificados com base nas seguintes premissas: crime mediante pagamento, mediante emboscada e para assegurar a impunidade de outro crime, além de ter sido praticado por grupo de extermínio.

Ao final do julgamento, a magistrada Maria Segunda Gomes de Lima determinou a execução imediata da pena, com a emissão de mandado de prisão e condução do réu para unidade prisional.

“Foram 11 anos de espera. Durante todo esse tempo, familiares das vítimas e toda a população de Poção esperavam o desfecho desse caso. Como Promotora de Justiça de Poção que fui, senti-me compelida a contribuir com esse resultado, senti que devia àquela que foi a minha primeira comarca o clamor pela Justiça e nenhum lugar é mais simbólico que o plenário do Júri para isso”, ressaltou a promotora de Justiça Themes da Costa, que atuou no julgamento em conjunto com os promotores de Justiça Sandra Lapenda e Daniel de Ataíde Martins.

Daniel de Ataíde, por sua vez, reforçou que o resultado desse julgamento é um fechamento de ciclo, “principalmente para as famílias que viveram a dor do luto e hoje podem, ao menos, tentar superá-lo com a Justiça que foi feita ao longo dos quatro julgamentos dos sete acusados na 4ª Vara do Júri da Capital”.

Ainda segundo ele, as condenações trazem respostas à altura da gravidade dos crimes cometidos contra os conselheiros tutelares, categoria que tem atuação destacada na proteção dos Direitos Humanos

Relembre o caso

A chacina aconteceu em 6 de fevereiro de 2015. O carro do conselho tutelar foi interceptado numa emboscada que resultou na execução dos conselheiros tutelares Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, José Daniel Farias Monteiro e Carmem Lúcia da Silva e Ana Rita Venâncio, avó materna de uma criança de 3 anos de idade, que também estava no interior do veículo.

As investigações indicaram que o crime teria sido encomendado pela avó paterna da criança, Bernadete de Britto Siqueira, que contratou integrantes de um grupo de extermínio para eliminar a família materna e garantir a guarda de fato da menina.

Outros julgamentos

No dia 27 de fevereiro de 2024, ocorreu o primeiro julgamento de um dos executores dos crimes, Welington Silvestre Dos Santos.

Ele foi condenado inicialmente a 74 anos e 8 meses de reclusão, tendo sua pena sido majorada para 116 anos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Os réus Egon Augusto Nunes de Oliveira, Orivaldo Godê de Oliveira e Ednaldo Afonso da Silva, que compõem o núcleo executor dos homicídios, foram julgados pelo Tribunal do Júri em 11 de dezembro de 2025.

Em fevereiro deste ano, foi concluído o julgamento de Bernadete de Lourdes Britto Siqueira Rocha e José Vicente Pereira Cardoso da Silva, apontados respectivamente como o mandante e o articulador da trama criminosa.

