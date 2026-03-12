Empregada doméstica é presa por suspeita de facilitar roubo em casa em Lajedo, no Agreste

A empregada de 42 anos foi presa durante cumprimento de mandado de prisão temporária da Polícia Civil na tarde desta quarta (11), no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco

PCPE (Arquivo/DP)

Uma empregada domestica de 42 anos, identificada como Neuma Pereira Moreira, foi presa na tarde desta quarta-feira (11) durante cumprimento de mandado de prisão temporário da Polícia Civil de Pernambuco em Lajedo, no Agreste do estado.

Segundo a polícia, a suspeita é investigada por repassar informações sobre a residência onde trabalhava.

O imóvel foi alvo de um assalto praticado por vários homens armados.

Durante o crime, o morador foi agredido e ameaçado com armas de fogo, sendo obrigado a entregar dinheiro e joias. Os suspeitos fugiram levando dinheiro e objetos de valor.

Após investigações conduzidas pela delegacia do município, a suspeita foi localizada em outra residência. De acordo com a polícia, ela havia mudado de endereço após saber que estava sendo procurada.

Depois da prisão, a mulher teve o mandado comunicado ao Poder Judiciário e deve passar por audiência de custódia. Em seguida, será encaminhada para a Colônia Penal Feminina de Buíque.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que o mandado de prisão foi cumprido por meio da delegacia de Lajedo. "A autora foi levada à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.