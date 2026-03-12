Empregada doméstica é presa por suspeita de facilitar roubo em casa em Lajedo, no Agreste
PCPE (Arquivo/DP)
Uma empregada domestica de 42 anos, identificada como Neuma Pereira Moreira, foi presa na tarde desta quarta-feira (11) durante cumprimento de mandado de prisão temporário da Polícia Civil de Pernambuco em Lajedo, no Agreste do estado.
Segundo a polícia, a suspeita é investigada por repassar informações sobre a residência onde trabalhava.
O imóvel foi alvo de um assalto praticado por vários homens armados.
Durante o crime, o morador foi agredido e ameaçado com armas de fogo, sendo obrigado a entregar dinheiro e joias. Os suspeitos fugiram levando dinheiro e objetos de valor.
Após investigações conduzidas pela delegacia do município, a suspeita foi localizada em outra residência. De acordo com a polícia, ela havia mudado de endereço após saber que estava sendo procurada.
Depois da prisão, a mulher teve o mandado comunicado ao Poder Judiciário e deve passar por audiência de custódia. Em seguida, será encaminhada para a Colônia Penal Feminina de Buíque.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime.
Em nota, a Polícia Civil informou que o mandado de prisão foi cumprido por meio da delegacia de Lajedo. "A autora foi levada à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.