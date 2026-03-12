Suspeito de matar o próprio irmão com facadas é preso em estação de metrô no Recife

Captura aconteceu na noite de quarta (11), na Estação do Metrô do Barros, na Zona Oeste do recife. Crime ocorreu horas antes, na casa dos pais deles, em Jardim São Paulo, na mesma região da cidade

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

O homem suspeito de matar o próprio irmão em uma briga dentro de casa, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, foi preso em uma estação de metrô, na capital pernambucana, na noite de quarta (11).

Everton Felipe da Costa Alves, de 27 anos, é suspeito de matar o irmão mais novo, Elton Luiz da Costa Alves, de 22 anos, com facadas, na madrugada de quarta.

A captura aconteceu na estação de Metrô do Barro, também na Zona Oeste, após uma mulher fazer o reconhecimento do suspeito.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que Everton Felipe foi autuado em flagrante delito e levado à delegacia para realização de procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.

Segundo a Polícia Militar, após abordagem policial na estação de metrô do Barro, o suspeito confessou o crime e precisou ser retirado do local pelo efetivo policial, sob risco de linchamento por parte da população

Everton Felipe foi levado para o departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, também no Recife.

Nesta quinta (12), ele será levado para a audiência de custódia, que vai definir se ele permanecerá preso.



Como foi

De acordo com informações extraoficiais, a briga começou quando o irmão mais velho encontrou o mais novo, que estava bebendo com um amigo, na calçada da casa dos pais.

O autor do crime seria morador de rua e teria ficado revoltado ao saber que o mais novo estaria morando com os pais.

O autor do homicídio consumado começou uma discussão, que foi amenizada pela intervenção do amigo do homem mais novo e do pai deles. O mais velho, então deixou o local e voltou em seguida para recomeçar a briga.

Em um determinado momento, ele pegou uma faca, na casa dos pais, e desferiu dois golpes no peito da vítima, que morreu no local.