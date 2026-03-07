Seis cidades do Agreste ficarão sem água por 48 horas devido a manutenção na Adutora do Agreste

Abastecimento será suspenso em localidades como Pesqueira, Alagoinha e Sanharó a partir da segunda (9). Outros cinco municípios terão redução no fornecimento

Adutora do Agreste - Belo Jardim (Foto: Acervo Institucional da Compesa)

Moradores de seis localidades do Agreste pernambucano devem enfrentar suspensão no abastecimento de água durante dois dias por causa de uma parada programada no sistema da Adutora do Agreste. A intervenção será realizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) a partir das 7h da próxima segunda-feira (9).

A previsão é de que os trabalhos durem cerca de 48 horas. Nesse período, o fornecimento será interrompido em Alagoinha, Pesqueira, Riacho das Almas e Sanharó, além do distrito de Serra dos Ventos, em Belo Jardim, e das localidades de Barra do Farias e Fazenda Nova, no município de Brejo da Madre de Deus.

Outras cidades também devem sentir impactos, mas de forma parcial. É o caso de Caruaru, Bezerros, Gravatá, Toritama e São Caetano, onde pode haver redução temporária no volume de água distribuído.

Segundo a Compesa, a paralisação é necessária para a realização de intervenções técnicas e para a conclusão de novos trechos da adutora, que ainda passam por testes antes de entrar definitivamente em operação.

O sistema deve voltar a funcionar a partir das 7h da quarta-feira (11). No entanto, a normalização do abastecimento acontece de forma gradual, já que é necessário restabelecer a pressão e estabilizar a rede de distribuição.

Após a finalização das obras, a expectativa é que a adutora passe a operar com capacidade ampliada, permitindo maior volume de água no sistema e a inclusão de novas cidades no atendimento.