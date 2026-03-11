Músico tem carro furtado em ação que durou menos de um minuto no Recife

Criminoso furta carro na Zona Norte do Recife (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Um músico de 41 anos teve o carro furtado na tarde desta quarta-feira (11) na Rua Gomes Coutinho, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. A ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança e durou cerca de um minuto.

Nas imagens é possível ver quando o suspeito, um homem de camisa azul, calça jeans e boné, passa ao lado do veículo que estava estacionado em frente à residência da vítima, o músico João Lucas Rodrigues Crasto.

Logo depois, o suspeito retorna, abre o veículo tranquilamente e sai com ele. O furto aconteceu às 13h22, momentos depois do proprietário do carro entrar em casa para guardar um refrigerante que havia comprado.

Segundo João Lucas, quando ele retornou para colocar o veículo dentro da garagem, não encontrou o carro estacionado onde havia deixado.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada como furto por meio da Delegacia de Casa Amarela. As investigações seguem em andamento.

Somente em 2025, Pernambuco registrou 18.699 roubos e furtos de veículos, o que indica uma redução de apenas 1,7% em relação ao ano anterior. A quantidade de roubo aumentou, saindo de 11.655 em 2024 para 11.763 registros em 2025, ou seja, um aumento de 108 casos. Já os furtos tiveram queda e saíram de 7.356 para 6.936 ocorrências, indicando uma redução de 420 ocorrências.

