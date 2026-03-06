PRF prende três homens em carro roubado após tentativa de fuga em Boa Viagem, zona sul do Recife

Carro roubado bateu em outros veículos na tentativa de fuga; um quarto ocupante conseguiu escapar na perseguição da PRF

PRF recuperou carro roubado após perseguição em Boa Viagem (DIVULGAÇÃO/PRF)

Três homens, de 20, 21 e 22 anos, foram detidos na noite de quinta-feira (5), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após uma tentativa de fuga pelas ruas de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Com o trio, foi apreendido um carro roubado, duas armas e um simulacro de pistola, quatro toucas balaclava e um equipamento utilizado para rastrear o sinal GPS de veículos.

Policiais seguiam para a Superintendência da PRF, quando avistaram um carro suspeito de ser utilizado na prática de assaltos em Boa Viagem, a partir da troca de informações com o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).

Foi dada ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade em direção a Boa Viagem. Após cerca de 5 Km de fuga, o motorista colidiu em alguns veículos e ficou imobilizado ao atingir um carro que estava estacionado em frente a uma academia.

Em seguida, quatro ocupantes do veículo tentaram fugir a pé e três foram detidos. Ninguém ficou ferido.

Dentro do carro, a equipe localizou duas armas, as toucas balaclava e o rastreador de GPS. Um dos suspeitos portava o simulacro de pistola.

Um dos ocupantes informou que havia sido contratado para realizar o roubo de veículos na região. Ele foi conduzido com os outros homens para o Depatri, em Afogados, na Zona Oeste da capital.

Em consulta, a equipe descobriu que o carro havia sido roubado no dia 14 de janeiro deste ano na rua Antônio Falcão, em Boa Viagem.

O trio poderá responder por porte ilegal de arma, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa.