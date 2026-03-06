° / °
Vida Urbana
POLÍCIA

PRF prende três homens em carro roubado após tentativa de fuga em Boa Viagem, zona sul do Recife

Carro roubado bateu em outros veículos na tentativa de fuga; um quarto ocupante conseguiu escapar na perseguição da PRF

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/03/2026 às 10:11

PRF recuperou carro roubado após perseguição em Boa Viagem /DIVULGAÇÃO/PRF

Três homens, de 20, 21 e 22 anos, foram detidos na noite de quinta-feira (5), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após uma tentativa de fuga pelas ruas de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Com o trio, foi apreendido um carro roubado, duas armas e um simulacro de pistola, quatro toucas balaclava e um equipamento utilizado para rastrear o sinal GPS de veículos.

Policiais seguiam para a Superintendência da PRF, quando avistaram um carro suspeito de ser utilizado na prática de assaltos em Boa Viagem, a partir da troca de informações com o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri).

Foi dada ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade em direção a Boa Viagem. Após cerca de 5 Km de fuga, o motorista colidiu em alguns veículos e ficou imobilizado ao atingir um carro que estava estacionado em frente a uma academia.

Em seguida, quatro ocupantes do veículo tentaram fugir a pé e três foram detidos. Ninguém ficou ferido.

Dentro do carro, a equipe localizou duas armas, as toucas balaclava e o rastreador de GPS. Um dos suspeitos portava o simulacro de pistola.

Um dos ocupantes informou que havia sido contratado para realizar o roubo de veículos na região. Ele foi conduzido com os outros homens para o Depatri, em Afogados, na Zona Oeste da capital.

Em consulta, a equipe descobriu que o carro havia sido roubado no dia 14 de janeiro deste ano na rua Antônio Falcão, em Boa Viagem.

O trio poderá responder por porte ilegal de arma, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa.

 

Carro roubado , prf , Recife
