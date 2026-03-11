Homem preso por matar motorista de app no Recife alegou que tiro foi "sem querer", diz polícia

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito maior de idade confessou ter tentado praticar um assalto, em Casa Forte

Suspeito de matar motorista por aplicativo no Recife diz que tiro foi acidental, afirma Polícia (Foto: Ascom/PCPE)

Um dos presos por assassinar com um tiro o motorista por aplicativo Victor Dantolli Fontes, de 36 anos, confessou ter praticado a tentativa de assalto, segundo a delegada Natália Tatagiba, da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).

Ainda segundo a polícia, o suspeito admitiu participação no crime, mas afirmou que o disparo que atingiu a vítima teria sido "sem querer".

A informação foi repassada, nesta quarta (11), pela Polícia Civil e pela Polícia Militar de Pernambuco, durante apresentação do resultado das investigações.

O caso ocorreu na Estrada do Encanamento, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na manhã do dia 3 de março, logo após o trabalhador finalizar uma corrida.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o veículo estava parado quando dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto. Durante a abordagem, o carro chegou a se movimentar e um disparo foi efetuado, atingindo o motorista.

Segundo a delegada, “ele confessa que praticou o latrocínio, só que alega que o disparo foi acidental, que aconteceu sem querer”.

Capturas

O primeiro suspeito, identificado como Cosme Victor Cândido Nascimento, de 29 anos, foi preso dois dias após o crime, em 5 de março, às margens da BR-101, na altura do KM 74. A prisão ocorreu após troca de informações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.

De acordo com o tenente-coronel Marcos Vasconcelos, a identificação do suspeito foi possível após trabalho de inteligência das equipes.

“A gente auxiliou a Polícia Civil com troca de informações. Conseguimos identificar endereços ligados a ele e, através do nosso serviço de inteligência, recebemos a informação de onde ele estaria para tentar fugir. Fizemos a operação e conseguimos identificar e deter o suspeito”, disse.

O homem foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. Ele permanece no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), à disposição do Judiciário.

As investigações também identificaram a participação de um adolescente de 17 anos. Após diligências investigativas, a polícia descobriu que ele havia fugido para o município de Toritama, no Agreste de Pernambuco, onde foi localizado na casa da mãe.

“Ele estava na casa da mãe, se escondendo lá desde o dia do crime. Segundo ela, o adolescente chegou na tarde do mesmo dia em que aconteceu o latrocínio”, explicou a delegada.

O jovem foi apreendido e encaminhado para uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), em Caruaru, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a polícia, Cosme possuía três processos por tráfico de drogas, além de uma condenação superior a dez anos por roubo. Ele estava em liberdade desde janeiro de 2024.

A arma usada no crime ainda não foi localizada. De acordo com o Tenente Vasconcelos, o Cosme afirmou que entregou o armamento ao adolescente após o latrocínio.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Civil, Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, foi assassinado na última terça (3), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. O caso é tratado como latrocínio, ou roubo seguido de morte.

O crime aconteceu na Estrada do Encanamento, por volta das 5h20. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro branco parado na frente de um prédio para deixar uma passageira.

Dois homens param na frente do carro e tiros são ouvidos. As filmagens mostram também os dois homens correndo. Na fuga, um deles cobre o rosto com um capuz. Ainda é possível observar o carro acelerando e parando na rua.

Na quarta (4), motoristas por aplicativo se reuniram no início da tarde em frente ao Centro de Convenções, em Olinda, para realizar uma carreata em direção ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

De acordo com a categoria, o ato defendia a criação de um plano de segurança para motoristas de carro e moto que atuam por aplicativos.