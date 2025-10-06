Pernambuco registra o menor número de roubos em 15 anos, diz governo

O estado contabilizou, e setembro, 2.765 casos de roubos, o que representa queda de 22,5%

Setembro foi o mês com menos roubos em 15 anos, diz governo (Foto: Hesíodo Goes/Secom)

Pernambuco registrou, em setembro de 2025, o menor número de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) desde o início da série histórica, há 15 anos. Foram contabilizados 2.765 casos de roubos no mês, o que representa uma queda de 22,5% em relação a setembro de 2024, quando houve 3.567 ocorrências.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e indicam retração em todos os principais tipos de crimes patrimoniais. Os assaltos a coletivos diminuíram 72,1%, passando de 43 para 12 registros, o menor número desde o início da série em 2011.

Os roubos de celulares caíram 27,4%, de 4.006 para 2.907 casos, e 7.306 aparelhos foram recuperados de janeiro a setembro. Os roubos de veículos recuaram 2,9%, totalizando 930 ocorrências, enquanto os de cargas tiveram redução de 4%, com 24 registros.

Os casos de estupro diminuíram 23,4% (de 231 para 177), o menor índice para o mês de setembro desde 2015. As mortes violentas intencionais contra mulheres caíram 25%, de 20 para 15 casos. Os feminicídios permaneceram estáveis, com três registros, e os crimes de violência contra a mulher tiveram redução de 6,8%, passando de 5.654 para 5.268 notificações.

No total das Mortes Violentas Intencionais (MVIs), houve redução de 12,6%, com 228 ocorrências em setembro de 2025 contra 261 no mesmo mês do ano anterior.

De janeiro a setembro, as forças de segurança apreenderam 4.609 armas e realizaram 23.378 prisões em flagrante. Entre elas, 471 por homicídios, 1.164 por roubos, 5.636 por violência doméstica e 4.934 por tráfico de drogas.