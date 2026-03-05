Suspeito de matar motorista por aplicativo é preso na Zona Sul do Recife nesta quinta (5)

Prisão do suspeito de matar motorista por aplicativo foi confirmada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio de nota divulgada nesta quinta (5)

Vídeo: novo ângulo mostra execução de motorista por aplicativo em Casa Forte, zona norte do Recife (Reprodução/TV Guararapes)

O principal suspeito de assassinar o motorista por aplicativo, Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, foi preso nesta quinta (5), na Zona Sul do Recife. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

A prisão foi realizada na rodovia federal BR-101, na altura do quilômetro 74, segundo nota da corporação. Mais informações sobre o caso serão repassadas pela PMPE em entrevista coletiva, ainda conforme a divulgação.

Relembre

Victor Dantolli de Fontes Souza, de 36 anos, foi assassinado na última terça (3), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) trata o caso como latrocínio, ou roubo seguido de morte.

O crime aconteceu na Estrada do Encanamento, por volta das 5h20. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro branco parado na frente de um prédio para deixar uma passageira.

Dois homens param na frente do carro e tiros são ouvidos. As filmagens mostram também os dois homens correndo. Na fuga, um deles cobre o rosto com um capuz. Ainda é possível observar o carro acelerando e parando na rua.

O crime causou comoção geral. Nesta quarta (4), motoristas por aplicativo se reuniram no início da tarde em frente ao Centro de Convenções, em Olinda, para realizar uma carreata em direção ao Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

De acordo com a categoria, o ato defendia a criação de um plano de segurança para motoristas de carro e moto que atuam por aplicativos.