Homem é preso ao tentar furtar fios em subestação de energia no Recife

Suspeito foi flagrado por câmeras de monitoramento dentro da unidade da Neoenergia, na Avenida Mário Melo

Homem furta fios da Neoenergia no Recife (Foto: Neoenergia Pernambuco/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (11) após tentar furtar fios de energia na área interna de uma subestação da Neoenergia Pernambuco, localizada na Avenida Mário Melo, no bairro da Soledade, área central do Recife.

De acordo com a empresa, a invasão foi identificada pelo sistema de monitoramento por câmeras da unidade, que funciona 24 horas por dia. Após o alerta, a equipe de segurança da distribuidora acionou a Polícia Militar.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o suspeito com um saco contendo fios que haviam sido cortados dos circuitos internos da subestação. Ele foi detido e encaminhado à Central de Plantões da Capital.

“Possuímos monitoramento de todas as nossas subestações 24 horas por dia por meio de câmeras de segurança. Ao sermos alertados pelo sistema sobre a presença de um terceiro desautorizado dentro da unidade, acionamos prontamente nossa equipe de segurança e conseguimos, junto à Polícia Militar, detê-lo”, afirmou o supervisor operacional da Neoenergia Pernambuco, Thomaz Viana.

A distribuidora alertou que a invasão de instalações elétricas representa risco grave à vida, especialmente pela presença de equipamentos de alta tensão e pela ausência de equipamentos de proteção adequados. Além disso, ações desse tipo podem causar prejuízos ao fornecimento de energia para a população.

Apesar da tentativa de furto, não houve interrupção no abastecimento de energia para os clientes atendidos pela subestação.

Ocorrências no estado

Segundo a Neoenergia Pernambuco, entre janeiro e julho de 2025 foram registradas cerca de mil ocorrências relacionadas ao furto de cabos e equipamentos elétricos em todo o estado. Os casos afetaram aproximadamente 14 mil famílias, além de escolas, hospitais, delegacias e outros serviços públicos e privados.

Diante do aumento desse tipo de crime, entrou em vigor a Lei nº 15.181/2025, que endurece as punições para furto, roubo e receptação de cabos e equipamentos utilizados em serviços públicos. A legislação prevê pena de até oito anos de prisão para furto qualificado e até 15 anos em casos de roubo agravado, além de ampliar as penalidades para receptação desses materiais.