Por dia, mais de 340 quilos de equipamentos irregulares de internet foram retirados de postes em 2025

Toneladas de equipamentos irregulares de internet foram retirados de postes de iluminação, segundo Neoenergia (Divulgação)

Mais de 32 mil postes de iluminação pública foram alvo de ações de “limpeza” realizadas pela Neoenergia Pernambuco, em 2025.

A concessionária informou, nesta segunda (19), que, durante todo o ano passado, retirou 124,5 toneladas de materiais de telecomunicações irregulares, o que corresponde a 340 quilos removidos por dia, em média.

Isso significa um aumento de 20% em relação às 104 toneladas retiradas em 2024.

Ainda segundo a empresa, as empresas provedoras de internet “ocupam a infraestrutura de forma irregular, com equipamentos fora dos padrões de segurança, instalações sem seguir critérios técnicos e muitas vezes sem qualquer autorização da Anatel ou da distribuidora de energia”.

Essas redes de telecomunicações, instaladas de forma clandestina ou fora dos padrões técnicos, são, conforme a Neoenergia, responsáveis por incêndios em Pernambuco.

Incêndios

Em 2025, foram registradas 635 ocorrências de incêndio, contra 496 em 2024.

Embora o número de eventos tenha crescido, o impacto sobre os consumidores caiu.

Foram 79.260 clientes afetados por interrupção de sistemas, em 2025, e 171.505, no ano anterior.

A redução é de 54%, conforme a empresa.

Em 2025, foram retiradas 2.015 caixas de telecomunicações. Em 2024, as equipes removeram 3.339.

Regularização

Pernambuco conta hoje com 827 empresas regulares, das quais 319 foram regularizadas em 2025, após ações de ordenamento.

No entanto, ainda existem 298 empresas clandestinas com outorga da Anatel, além de outras que atuam sem qualquer formalização, de acordo com a Neoenergia.

Essas empresas são as principais responsáveis por irregularidades como redes clandestinas, vãos baixos e equipamentos fora de especificação, que aumentam o risco de incêndios e comprometem a segurança da população. Apesar desses problemas não serem exclusividade das clandestinas, tendo sido identificado em várias outras que estão regulares contratualmente com a distribuidora.

“O que os números mostram é que não estamos diante de um problema da rede elétrica, mas sim das redes de telecomunicações instaladas por provedores de internet sem critérios técnicos. Em 2025, trabalhamos mais de 32 mil postes e retiramos 124,5 toneladas de materiais irregulares. Isso é prevenção direta contra incêndios provocados por terceiros. Cada empresa precisa assumir sua responsabilidade, porque não é aceitável que o consumidor pague o preço da negligência dessas redes clandestinas”, afirmou o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Fábio Barros.