A operação da Neoenergia Pernambuco vai atender cidades do Sertão e do Agreste atingidas pelas chuvas desta quinta e sexta-feira (27)

Neoenergia Pernambuco monta operação para atender municípios do interior afetados pelas chuvas (Foto:Asco/Neoenergia)

A Neoenergia Pernambuco montou uma operação para atender cidades do Sertão e do Agreste atingidas pelas chuvas desta sexta-feira (27). Equipes do Litoral e da Zona da Mata foram deslocadas para reforçar o atendimento nas áreas impactadas.

De acordo com a distribuidora, as ocorrências registradas envolvem interrupções no fornecimento de energia provocadas principalmente por descargas elétricas, queda de árvores e objetos sobre a rede. As equipes atuam para restabelecer o serviço.

Segundo a Neoenergia, em alguns municípios, moradores relataram falta de energia durante a madrugada após o aumento da intensidade da chuva. Em áreas rurais, o acesso das equipes é dificultado por trechos alagados e estradas com lama.

A empresa orienta que a população não se aproxime de fios caídos e registre as ocorrências pelo telefone 116, pelo WhatsApp (81 3217-6990) ou pelo aplicativo oficial, informando o número da conta contrato e o endereço completo para agilizar o atendimento.