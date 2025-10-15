12 toneladas de fios e equipamentos irregulares são retirados de postes em Caruaru

Segundo Neoenergia foram identificadas 335 empresas clandestinas operando fora das normas técnicas e legais, muitas com instalações improvisadas e perigosas

Toneladas de cabos foram retiradas de postes de energia (Neoenergia/Divulgação )

Uma operação de ordenamento da rede elétrica em Caruaru, no Agreste, iniciada pela Neoenergia Pernambuco no último dia 22 de setembro, já retirou dos postes mais de 12 toneladas de materiais irregulares ligados ao setor de telecomunicações.

Entre os itens removidos estão cabos, equipamentos e estruturas clandestinas que comprometiam a segurança das pessoas e a qualidade do fornecimento de energia.

A ação, que segue até o final do mês de outubro, tem como foco a organização da infraestrutura urbana e o combate à atuação irregular de empresas de telecomunicações.

Atualmente, o município conta com 113 empresas regularizadas, mas enfrenta um cenário preocupante: 335 empresas clandestinas operam fora das normas técnicas e legais, muitas delas com instalações improvisadas e perigosas.

“Estamos atuando com rigor técnico e responsabilidade para garantir a segurança das pessoas e a o fornecimento de energia elétrica para os caruaruenses. A presença de estruturas irregulares de telecomunicações representa risco de acidentes e prejudica diretamente o serviço prestado à população”, afirma Fábio Barros, gerente operacional da Neoenergia Pernambuco.

A operação envolve equipes técnicas e fiscais, com atuação em mais de 70 ruas e avenidas da cidade, incluindo vias de grande circulação como a Avenida Agamenon Magalhães, Avenida José Rodrigues de Jesus, Avenida Leão Dourado, Avenida Brasil, entre outras.

A ação em Caruaru é parte de um esforço contínuo da Neoenergia Pernambuco para promover a regularização das instalações urbanas, proteger a rede elétrica e garantir a segurança dos moradores e trabalhadores da cidade.

Todas as empresas que possuem autorização para utilização dos postes foram notificadas previamente para regularização de instalações fora dos padrões. Aquelas que não realizaram as adequações a tempo estão tendo os equipamentos retirados.