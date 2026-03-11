Recife celebra 489 anos com entregas de obras, ações sociais e corte de bolo

Agenda do aniversário inclui lançamento de programas, inauguração de equipamento de saúde, início de obra viária e atividades abertas ao público

Marco Zero, no Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A cidade do Recife completa 489 anos na quinta-feira (12) com uma programação que inclui inaugurações, anúncios de obras, ações sociais e eventos gratuitos. As atividades organizadas pela gestão municipal ocorrem em diferentes pontos da capital ao longo do dia e integram uma agenda de celebrações que se estende até o dia 29 de março.

Programa de habilitação social

A programação começa às 9h com a aula inaugural do programa CNH Social Recife, realizada no Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio. O evento reúne os 300 participantes selecionados na primeira edição da iniciativa.

Durante a atividade, a gestão municipal também prevê anunciar a ampliação do programa com a abertura de mais 300 vagas e uma parceria com a plataforma 99. A medida pretende atender 500 motoristas já habilitados com a regularização do registro de Exerce Atividade Remunerada (EAR).

Novo centro para atendimento a pessoas com deficiência

Às 10h, está prevista a entrega do Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI) Fisioterapeuta Antônio Nogueira de Amorim, localizado na Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista. A unidade foi requalificada e ampliada e passa a abrigar um Centro TEA, voltado ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista.

Segundo a prefeitura, o espaço terá capacidade para realizar mais de 6 mil atendimentos mensais e oferecer serviços multiprofissionais de reabilitação física e intelectual. O equipamento será o sétimo Centro TEA da rede municipal.

Início de obra de nova ponte

Às 11h, será assinada a ordem de serviço para a construção de uma ponte que ligará os bairros do Cordeiro e de Casa Forte. A estrutura terá cerca de 380 metros de extensão e conectará a Avenida Caxangá à Avenida 17 de Agosto.

A obra integra o conjunto de intervenções do sistema viário da III Perimetral e prevê quatro faixas de rolamento, ciclovia e calçadas acessíveis. A expectativa da gestão municipal é reduzir distâncias e tempo de deslocamento entre as zonas Oeste e Norte da cidade.

Corte do bolo e ações sociais

Às 12h30 ocorre o corte simbólico do bolo de aniversário no Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (Cinpop), localizado em Santo Amaro. Também está prevista a distribuição de fatias de bolo nos restaurantes populares da cidade.

À tarde, às 15h15, será realizada a entrega de recursos arrecadados no Baile Municipal do Recife para cinco instituições sociais. Cada entidade receberá R$ 80 mil provenientes da bilheteria do evento, realizado em fevereiro.

Mutirão de serviços

A programação do dia termina às 16h no Compaz Governador Eduardo Campos, no bairro da Linha do Tiro. O local recebe um mutirão de serviços gratuitos nas áreas de cidadania, saúde, assistência social e defesa do consumidor. A atividade também marca os 10 anos da rede Compaz.

