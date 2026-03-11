Enem 2026: inscrições para curso preparatório gratuito encerram-se nesta quarta (11) em Jaboatão

As 30 vagas ofertadas pelo projeto Pré-Vestibular Nota Mil são voltadas a estudantes de Jaboatão dos Guararapes que estejam cursando ou já tenham concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública

As inscrições podem ser feitas presencialmente na sede do Instituto Shopping Guararapes, localizado na área externa do Shopping Guararapes, das 9h às 11h e das 14h às 18h. (Foto: Divulgação / Instituto Shopping Guararapes)

As inscrições para o projeto Pré-Vestibular Nota Mil encerram-se nesta quarta-feira (11). A iniciativa é do Instituto Shopping Guararapes, que oferece preparação gratuita para estudantes de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas para estudantes residentes em Jaboatão dos Guararapes que tenham renda per capita de até meio salário mínimo e que estejam matriculados no 3º ano do Ensino Médio ou que já o tenham concluído em escola pública.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na sede do Instituto Shopping Guararapes, localizado na área externa do Shopping Guararapes, das 9h às 11h e das 14h às 18h. O resultado será divulgado nesta sexta (13).

Os candidatos interessados devem apresentar no ato da inscrição todas as documentações exigida no edital do pré-vestibular. Além disso, os estudantes passaram por uma avaliação socioeconômica, com reserva de 52% das vagas para pessoas negras, além de critérios como renda per capita e local de residência.

O curso preparatório, que terá duração de aproximadamente oito meses, iniciará no dia 16 de março e seguirá até 3 de novembro. Durante a preparação, os estudantes terão aulas presenciais de Língua Portuguesa, Redação e Matemática, sempre às segundas e terças-feiras, das 19h às 21h, na sede do Instituto Shopping Guararapes, que fica na área externa do Shopping Guararapes.

A proposta do projeto, que é idealizado pelo Instituto Shopping Guararapes, é de preparar os alunos para que eles tenham um melhor desempenho no Enem 2026, com foco na matriz de avaliação da prova.

Além disso, a iniciativa visa ampliar o antigo projeto Redação Nota Mil, que, nos últimos anos, ajudou diversos estudantes a aprimorar a escrita e conquistar bons resultados na prova.

“O Redação Nota Mil foi um projeto de muito sucesso, com resultados expressivos entre os participantes. A partir dessa experiência, entendemos que era hora de ampliar a proposta e oferecer uma preparação mais abrangente, contemplando outras disciplinas essenciais para o Enem. Por isso que o Pré-Vestibular Nota Mil reforça nosso compromisso com a educação e com a transformação de vidas por meio do conhecimento”, destacou o coordenador de responsabilidade social do Instituto Shopping Guararapes, Hugo Maciel.

