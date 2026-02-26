° / °
Rede municipal de ensino em Pernambuco é formada por professores temporários, aponta MEC

Dados do Censo Escolar 2025 mostram perfil de vínculos docentes no estado e no país. Redes municipais têm maior proporção de contratos temporários

Adelmo Lucena

Publicado: 26/02/2026 às 17:43

Professor da rede estadual de ensino de Pernambuco/Foto: Filipe Jordão/SEE

Dados divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC), com base no Censo Escolar 2025 elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que a maior parte dos professores da educação básica em Pernambuco possui vínculo efetivo na rede estadual, enquanto as redes municipais apresentam maior dependência de contratos temporários.

Os números detalham a situação funcional de docentes da educação básica nas redes públicas de ensino, considerando vínculos efetivos, contratos temporários, regime CLT e terceirização.

Na rede estadual de Pernambuco, os dados indicam predominância de professores concursados:

  • 62,9% dos docentes têm vínculo concursado/efetivo ou estável
  • 36,0% atuam com contrato temporário
  • Cerca de 1,1% estão sob outros regimes, como CLT ou terceirização

O percentual de professores efetivos no estado é superior à média nacional da rede estadual, indicando maior estabilidade do quadro docente em comparação com parte do país. Ainda assim, o contingente de temporários permanece elevado, representando mais de um terço dos profissionais.

Redes municipais em Pernambuco têm maior proporção de temporários

O levantamento mostra cenário diferente nas redes municipais pernambucanas, onde os contratos temporários superam os vínculos efetivos.

Segundo o MEC:

  • 46,9% dos docentes são concursados/efetivos
  • 51,7% possuem contrato temporário
  • 0,8% estão sob regime CLT
  • A terceirização aparece com participação residual

Os dados indicam que, nos municípios do estado, a contratação temporária é o principal tipo de vínculo docente, tendência observada também em várias redes municipais do país.

Panorama nacional

Em nível nacional, o levantamento mostra que:

Rede estadual - Brasil

  • 48,6% dos professores são concursados ou efetivos
  • 49,3% têm contrato temporário
  • Cerca de 2% correspondem a CLT ou terceirização

O resultado mostra equilíbrio entre vínculos efetivos e temporários nas redes estaduais brasileiras, com leve predominância dos contratos temporários.

Redes municipais - Brasil

  • 60,5% dos docentes possuem vínculo efetivo
  • 36,9% trabalham sob contrato temporário
  • Aproximadamente 1,8% estão sob CLT
  • Cerca de 1,3% são terceirizados

Nesse caso, diferentemente de Pernambuco, a média nacional das redes municipais apresenta maioria de professores efetivos.

Diferenças regionais e estrutura do sistema

O levantamento aponta forte desigualdade entre estados e redes de ensino, com variações expressivas no grau de estabilidade dos profissionais da educação básica. Enquanto alguns estados registram mais de 80% de docentes efetivos, outros dependem majoritariamente de contratos temporários.

Segundo o MEC, os dados do Censo Escolar são utilizados para subsidiar políticas públicas de valorização docente, planejamento educacional e definição de estratégias de gestão das redes de ensino.

