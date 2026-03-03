Acelera abre 10 mil vagas para curso gratuito e online preparatório para o Enem 2026

As aulas do curso gratuito e online para o Enem do Acelere começam nesta terça-feira (3) à noite

Foram abertas as inscrições para o Acelere no ENEM 2026, um curso preparatório online e gratuito, que oferece 10 mil vagas destinadas a estudantes pernambucanos.



A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à preparação de qualidade para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.



As inscrições podem ser realizadas pelo site do Acelere e as aulas começam nesta terça-feira (3).



O horário é sempre das 18h às 19h30, ao vivo, de segunda a sexta-feira. Já as monitorias para esclarecimento de dúvidas são realizadas às 14h.



Os participantes terão acesso a aulas ao vivo e gravadas de todas as disciplinas, simulados periódicos, banco de questões, monitorias interativas, correção de redação em tempo real e uma plataforma gamificada que estimula o desempenho e a constância nos estudos.



Idealizado para democratizar oportunidades educacionais, o Acelere já contribuiu para a preparação de milhares de estudantes em diferentes estados do país.



Para Rhayann Vasconcelos, fundador do projeto, garantir acesso gratuito a uma formação de excelência é uma forma concreta de promover transformação social.



"Queremos provar que é possível se preparar bem para o ENEM sem altos custos. Nosso foco é apoiar cada estudante na construção do seu futuro, mostrando que dedicação, orientação correta e acesso ao conteúdo certo fazem toda a diferença", reforça o idealizador.