UPE divulga lista de remanejamento do Sisu 206 errada e anuncia republicação

Instituição informou que listagem do 1º remanejamento será reprocessada após identificação de falha; candidatos aguardam nova divulgação

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (Divulgação/UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou a listagem do 1º remanejamento do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 incorreta e anunciou, na quinta-feira (26), que o resultado será reprocessado e republicado após correção. A divulgação inicial gerou dúvidas entre candidatos sobre a convocação para vagas e os procedimentos de matrícula.

Segundo comunicado da Diretoria de Processos Seletivos Acadêmicos (DPSA), a listagem publicada em 24 de fevereiro foi retirada do site “por necessidade de correção” e será disponibilizada novamente após retificação. A universidade orientou os candidatos a acompanharem o site oficial do processo de ingresso e as redes sociais institucionais para atualizações.

Convocação gerou dúvidas entre candidatos

Antes do comunicado oficial, relatos divulgados nas redes sociais apontavam inconsistências na lista de remanejados do processo Enem-Sisu. De acordo com o professor de Biologia Arthur Costa, a listagem teria convocado estudantes das modalidades de cotas A3 e A4 para ocupação de vagas como se não houvesse registro de matrículas realizadas por aprovados na primeira chamada.

A lista foi divulgada na manhã de quarta-feira (25), véspera do período previsto para matrículas, o que provocou incerteza entre candidatos sobre o direito de efetivar a inscrição nas vagas.

O período de matrículas estava programado para ocorrer nos dias seguintes à divulgação do resultado, o que aumentou a expectativa dos candidatos por esclarecimentos. Com a retirada da listagem, os estudantes aguardam a republicação do resultado corrigido e novas orientações da universidade sobre os procedimentos de matrícula.

Até o momento, a instituição informou apenas que o resultado será reprocessado e republicado após a correção das inconsistências identificadas.

