Genitora é indiciada por morte da filha recém-nascida no Recife

Em fevereiro, bebê de 40 dias deu entrada no Hospital da Restauração, no Recife, com lesões

Hospital da Restauração, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia da 167º Circunscrição – Afogados da Ingazeira, concluiu o inquérito que investigava as circunstâncias da morte de uma recém-nascida, no Recife. Em fevereiro deste ano, a bebê, que tinha apenas 40 dias de vida, deu entrada no Hospital da Restauração, no Recife, com lesões no corpo.

Ela chegou à unidade de saúde capital após ser transferida do Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. Após a apuração do caso, a polícia indiciou a genitora da criança, diante de elementos que apontam para sua atuação na morte da menina.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público. O órgão deve realizar a análise da investigação e adotar as medidas legais cabíveis.

Caso

O inquérito foi instaurado no dia 20 de fevereiro, após a bebê dar entrada no Emília Câmara apresentando ferimentos. Aquela não era a primeira vez que a criança havia sido encaminhado à unidade de saúde apresentando hematomas.

Na última ocasião em que esteve no hospital, a menina apresentava quadro de desnutrição e fraturas. Diante da gravidade do caso, ela foi encaminhada ao HR.