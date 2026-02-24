Morre recém-nascida que deu entrada no Hospital da Restauração com múltiplas fraturas pelo corpo

A bebê de cerca de 40 dias que havia sido transferida de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, em estado grave

O HR confirmou que a recém-nascida deu entrada na unidade de saúde, mas não repassou detalhes sobre a vítima, por se tratar de menor de idade. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)



A recém-nascida que deu entrada no Hospital da Restauração com múltiplas fraturas pelo corpo morreu nesta segunda-feira (23). A informação foi confirmada pelo HR no começo da manhã desta terça.

A criança, de cerca de 40 dias, havia sido atendida inicialmente no Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, na última sexta-feira (20). Devido à gravidade do quadro clínico, foi estabilizada e encaminhada para o Recife, onde permaneceu internada, mas não resistiu.

Segundo informações extraoficiais, a recém-nascida estava entubada e com as duas pernas engessadas em decorrência das lesões.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como maus-tratos por violência doméstica e familiar e segue sob investigação da Delegacia de Afogados da Ingazeira. As diligências continuam para esclarecer as circunstâncias das agressões.

O Hospital Regional Emília Câmara informou que, ao constatar a gravidade do caso, adotou os protocolos legais e comunicou as autoridades competentes antes da transferência da paciente para atendimento especializado na capital.

Como denunciar casos de violência contra crianças

Casos suspeitos de negligência, maus-tratos, exploração sexual, trabalho infantil ou outras violações de direitos podem ser denunciados pelo Disque 100 ou diretamente aos Conselhos Tutelares municipais.

As denúncias também podem ser feitas nas delegacias da Polícia Civil de Pernambuco ou junto ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio do Centro de Apoio Operacional (CAO).

