PRF prende homem procurado por homicídio em blitz na BR-101, na Zona Oeste do Recife

Homem, de 25 anos, é procurado pelo crime de homicídio desde fevereiro de 2025, conforme a PRF

Procurado pela justiça tentou fugir na blitz da PRF e bateu em três veículos (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, neste domingo (22), um homem, de 25 anos, procurado pelo crime de homicídio, em Areias, na Zona Oeste do Recife.



Durante a tentativa de fuga, o foragido da justiça, que estava com um revólver e dirigindo um carro roubado, atingiu outros três veículos.



Os agentes da PRF que realizavam uma ronda na BR 101, no domingo, deram ordem de parada a um veículo utilitário.



O motorista desobedeceu e acelerou o veículo em direção à Avenida José Rufino, até que atingiu uma motocicleta e outros dois carros.



Após a colisão, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais.



O condutor da motocicleta atingida pelo carro ficou ferido e foi encaminhado pelo SAMU para uma unidade de saúde.



Em consulta, a equipe descobriu que o motorista era procurado pelo crime de homicídio, desde fevereiro de 2025, a partir de um mandado expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes.



Já o carro possuía registro de roubo desde outubro do ano passado.



Dentro do veículo, foi apreendida uma porção de maconha.



O homem foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte da capital.