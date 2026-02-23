° / °
PRF prende homem procurado por homicídio em blitz na BR-101, na Zona Oeste do Recife

Homem, de 25 anos, é procurado pelo crime de homicídio desde fevereiro de 2025, conforme a PRF

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/02/2026 às 11:18

Procurado pela justiça tentou fugir na blitz da PRF e bateu em três veículos (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, neste domingo (22), um homem, de 25 anos, procurado pelo crime de homicídio, em Areias, na Zona Oeste do Recife.

Durante a tentativa de fuga, o foragido da justiça, que estava com um revólver e dirigindo um carro roubado, atingiu outros três veículos.

Os agentes da PRF que realizavam uma ronda na BR 101, no domingo, deram ordem de parada a um veículo utilitário.

O motorista desobedeceu e acelerou o veículo em direção à Avenida José Rufino, até que atingiu uma motocicleta e outros dois carros.

Após a colisão, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais.

O condutor da motocicleta atingida pelo carro ficou ferido e foi encaminhado pelo SAMU para uma unidade de saúde.

Em consulta, a equipe descobriu que o motorista era procurado pelo crime de homicídio, desde fevereiro de 2025, a partir de um mandado expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes.

Já o carro possuía registro de roubo desde outubro do ano passado.

Dentro do veículo, foi apreendida uma porção de maconha.

O homem foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte da capital.

 

