Foragido da justiça por homicídio é preso pela PRF durante fiscalização na BR-408

Prisão do foragido aconteceu na última sexta-feira (6), após seu veículo ter sido abordado pela fiscalização da PRF

Foragido da justiça por homicídio foi abordado pela PRF na BR-408 (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta sexta-feira (6), um foragido da justiça por crime de homicídio, na BR-408.

Durante uma operação de fiscalização na rodovia, sentido Recife, agentes da PRF deram ordem de parada a um veículo.

Ao solicitarem a documentação do condutor, os policiais realizaram uma consulta e identificaram a pendência judicial.

O mandado de prisão havia sido expedido no dia 2 de outubro de 2025, pela Vara Criminal da Comarca de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para o cumprimento do mandado e a continuidade dos procedimentos legais.