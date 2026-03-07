Foragido da justiça por homicídio é preso pela PRF durante fiscalização na BR-408
Prisão do foragido aconteceu na última sexta-feira (6), após seu veículo ter sido abordado pela fiscalização da PRF
Publicado: 07/03/2026 às 11:25
Foragido da justiça por homicídio foi abordado pela PRF na BR-408 (DIVULGAÇÃO/PRF)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta sexta-feira (6), um foragido da justiça por crime de homicídio, na BR-408.
Durante uma operação de fiscalização na rodovia, sentido Recife, agentes da PRF deram ordem de parada a um veículo.
Ao solicitarem a documentação do condutor, os policiais realizaram uma consulta e identificaram a pendência judicial.
O mandado de prisão havia sido expedido no dia 2 de outubro de 2025, pela Vara Criminal da Comarca de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para o cumprimento do mandado e a continuidade dos procedimentos legais.