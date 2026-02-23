Recém-nascida com fraturas no corpo é internada no Hospital da Restauração, no Recife

A recém-nascida deu entrada, inicialmente, na sexta (20), no Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, sendo transferida neste domingo (22) ao HR. O caso é investigada como maus tratos por violência doméstica/ familiar

O HR confirmou que a recém-nascida deu entrada na unidade de saúde, mas não repassou detalhes sobre a vítima, por se tratar de menor de idade. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Uma recém-nascida com fraturas pelo corpo deu entrada no Hospital da Restauração (HR) neste domingo (22), após ser transferida do Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira. A vítima, que tem cerca de 40 dias de vida, teria dado entrada na unidade hospitalar do Sertão de Pernambuco na sexta-feira (20).

Segundo informações extraoficiais, a recém-nascida estaria entubada e com as duas pernas engessadas por conta das fraturas.

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato, nesta segunda-feira (23), com o HR para saber mais informações sobre o estado de saúde da vítima. O hospital confirmou que a recém-nascida deu entrada na unidade de saúde, mas não repassou detalhes sobre a vítima, por se tratar de menor de idade.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência, que está sendo investigada pela Delegacia de Afogados da Ingazeira como maus tratos por violência doméstica/ familiar.

Ainda segundo a PCPE, as diligências seguem até o esclarecimento do caso.

Como denunciar casos de violências contra crianças

Caso seja presenciado algo de suspeitoque viole os direitos da criança/adolescente, como por exemplo, negligência ou maus tratos, exploração sexual, trabalho infantil, uso de drogas, entre outras ocorrência, as pessoas podem denunciar os casos pelo Disque 100 ou nos conselhos tutelares municipais.

Além disso, os casos também podem ser denunciados nas delegacias de Polícia de Pernambuco ou no Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio do Centro de Apoio Operacional (CAO).

