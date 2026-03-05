° / °
Elevador cai em edifício comercial e deixa idosa e grávida feridas na Zona Sul do Recife

A queda do elevador aconteceu nesta quarta (04), no Condomínio Comercial Galeria Santo Antônio, localizada no bairro de Boa Viagem na Zona Sul do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/03/2026 às 12:24

A queda do elevador aconteceu nesta quarta (04), no Condomínio Comercial Galeria Santo Antônio, localizada no bairro de Boa Viagem na Zona Sul do Recife (Foto: Reprodução / WhatsApp)

Um elevador de um edifício comercial despencou por cerca de 11 andares e deixou, ao menos, uma idosa e uma grávida ferida, nesta quarta-feira (04). O acidente aconteceu no Condomínio Conjunto Comercial Galeria Santo Antônio, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Em entrevista à TV Guararapes, o gerente de marketing Gabriel Telles, que estava no elevador no momento da queda, contou que tudo aconteceu por volta das 11h30.

“Eu subi no elevador no 7º andar e percebi que ele estava desnivelado. Alguém solicitou no 11º. O elevador foi subindo, parando no 9º andar, onde entraram quatro senhoras, uma delas estava cirurgiada. A partir dai, a porta não fechou mais e ele foi despencando do 10º até parar somente no térreo, causando um impacto bem forte onde, todo mundo que estava lá, inclusive uma gestante de seis meses, caísse”, afirmou a TV Guararapes.

Além da grávida, que precisou de atendimento, outras quatro idosas precisaram ir para alguma unidade de saúde, pois ficaram com dor de cabeça após o ocorrido. Entre essas idosas, estava uma mulher de 72 anos que havia passado por uma cirurgia recente no joelho.

“Devido à queda do elevador, a idosa de 72 anos precisou ser socorrida pelo Samu. As irmãs dela sentiram uma forte dor de cabeça, porque todas tem problema de pressão, e também foram para hospitais de meios próprios”, afirmou o advogado Walter Reis, que representa as quatro idosas, em entrevista à TV Guararapes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) chegou a ser acionado por volta das 12h52. Segundo os bombeiros, foram enviadas uma viatura de resgate e duas motorresgates. Uma mulher, que não informou a idade no momento do atendimento, foi conduzida ao Hospital São Marcos. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) informou que não houve registro dessa ocorrência.

Ainda em entrevista à emissora, o advogado Jadson Almeida, que representa o condomínio comercial, afirmou que o elevador desceu em velocidade normal após o dispositivo de segurança ser acionado.

De acordo com ele, a queda foi provocada pelo excesso de pessoas que estavam na cabine, que tem capacidade para seis pessoas. Segundo Jadson Almeida, no momento do ocorrido, havia 12 pessoas no elevador.

