Elevador despenca no Hospital da Restauração e deixa funcionária ferida
Publicado: 06/09/2025 às 16:12
Fachada Hospital da Restauração (Rafael Vieira)
Na manhã deste sábado (6), um elevador do Hospital da Restauração, despencou do quinto para o segundo andar. Uma funcionária estava dentro do equipamento no momento do incidente e ficou ferida, recebendo atendimento imediato de técnicos de enfermagem da própria unidade.
Segundo nota oficial divulgada pelo HR, o equipamento apresentou falha mecânica, mas a direção informou que o caso não teria deixado feridos nem impactado a rotina de atendimento.
A funcionária envolvida, socorrida no local, não teve detalhes sobre seu estado de saúde divulgados. Técnicos da empresa terceirizada responsável pela manutenção foram acionados para realizar os reparos no elevador.
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que está em andamento um processo emergencial para substituição de dois elevadores da unidade, já com empresa definida e em fase de contratação. Além disso, há licitação ordinária em curso para renovação dos demais equipamentos de transporte vertical da rede estadual.