Elevador despenca no Hospital da Restauração e deixa funcionária ferida

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que está em andamento um processo emergencial para substituição de dois elevadores da unidade

Fachada Hospital da Restauração (Rafael Vieira)

Na manhã deste sábado (6), um elevador do Hospital da Restauração, despencou do quinto para o segundo andar. Uma funcionária estava dentro do equipamento no momento do incidente e ficou ferida, recebendo atendimento imediato de técnicos de enfermagem da própria unidade.

Segundo nota oficial divulgada pelo HR, o equipamento apresentou falha mecânica, mas a direção informou que o caso não teria deixado feridos nem impactado a rotina de atendimento.

A funcionária envolvida, socorrida no local, não teve detalhes sobre seu estado de saúde divulgados. Técnicos da empresa terceirizada responsável pela manutenção foram acionados para realizar os reparos no elevador.



A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que está em andamento um processo emergencial para substituição de dois elevadores da unidade, já com empresa definida e em fase de contratação. Além disso, há licitação ordinária em curso para renovação dos demais equipamentos de transporte vertical da rede estadual.