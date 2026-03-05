Tempestade faz Açude Velho transbordar em Salgueiro e até jacaré foi visto pelas ruas na noite de quarta (4)

As águas do Açude Velho invadiram o município de Salgueiro, após tempestade que desabou na noite desta quarta-feira, e levaram até um jacaré para as ruas

Jacaré apareceu pelas ruas de Salgueiro após transbordamento do açude (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Uma tempestade que durou aproximadamente 2 horas, na noite desta quarta-feira (4), fez transbordar o Açude Velho e inundou as ruas de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

As ruas ficaram alagadas com o sangradouro e um jacaré foi visto atravessando uma avenida.

Em virtude dos transtornos causados pelo transbordamento do açude a Prefeitura de Salgueiro anunciou o cancelamento das aulas da rede municipal de ensino na manhã desta quinta.

A secretaria de saúde do município também anunciou, via rede social da Prefeitura, o fechamento das suas Unidades Básicas de Saúde (UBE’s).

A pasta orientou a população a procurar a UPA em casos de emergências.