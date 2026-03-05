Sexto dia de guerra tem ataques de Israel, do Irã e envio de navios europeus para a região

Conflito no Oriente Médio entrou em seu sexto dia com uma escalada de ataques aéreos, disparos de mísseis e movimentações navais internacionais

Uma ambulância é vista em meio aos escombros de edifícios destruídos no local de um ataque aéreo israelense na cidade de Nabatieh, no sul do Líbano (MOUHAMMAD AL-ZANATY/AFP)

O conflito no Oriente Médio entrou nesta quinta-feira, 5, em seu sexto dia com uma escalada de ataques aéreos, disparos de mísseis e movimentações navais internacionais. Israel e o Irã intensificaram ofensivas contra alvos estratégicos, enquanto países europeus enviam navios de guerra para proteger Chipre após ataques de drones iranianos a bases britânicas.

Irã e Israel trocam acusações em Seul

Os embaixadores do Irã e de Israel na Coreia do Sul realizaram coletivas nesta quinta-feira, criticando as ações do adversário no conflito. O Irã denunciou "agressão ilegal" de EUA e Israel e defendeu ataques contra bases americanas no Golfo, enquanto Israel afirmou que suas operações visam destruir instalações nucleares iranianas e "libertar o povo do Irã da opressão". A Coreia do Sul optou por apoiar esforços diplomáticos sem endossar ofensivas militares.

Ataque israelense mata um dos líderes do Hamas

O ataque israelense ao campo de refugiados palestinos no norte do Líbano matou um dos líderes do Hamas, informou a agência de notícias estatal libanesa ANI.

Wasim Atala al-Ali e esposa foram mortos quando "um drone inimigo atingiu sua casa" no campo de Beddawi, perto de Trípoli, durante a madrugada, informou a ANI, que o descreveu como um "alto funcionário" do Hamas.

Este é o primeiro líder do grupo islâmico palestino morto em um ataque direcionado desde o início da guerra no Oriente Médio.

Irã diz ter atacado maior aeroporto internacional de Israel

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou ter lançado mísseis contra o Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Israel, próximo à cidade de Lod. Segundo o grupo, uma base aérea situada dentro do complexo também foi alvo da ofensiva. Israel disse, porém, que mísseis foram interceptados.

Em comunicado divulgado pela agência Tasnim, a Guarda informou que mísseis Khorramshahr-4, com ogivas de uma tonelada, foram disparados ao amanhecer em direção ao centro de Tel Aviv, ao aeroporto e à base do 27º Esquadrão da Força Aérea localizada no local.

Aumento do número de mortes

O número de mortos no Irã em decorrência da guerra em curso com os Estados Unidos e Israel chegou a pelo menos 1.230 pessoas, informou a Fundação dos Mártires e Assuntos dos Veteranos do Irã nesta quinta-feira.

Europeus mobilizam embarcações para o Chipre

A Espanha enviará sua fragata mais avançada, o Cristóbal Colón, para reforçar a defesa de Chipre, após um ataque de drone a uma base britânica na ilha mediterrânea. O navio se juntará ao porta-aviões francês Charles de Gaulle e a embarcações da marinha grega, com a missão de garantir proteção aérea e apoiar possíveis evacuações de civis.

O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, anunciou que o país também enviará navios de guerra nos próximos dias, em coordenação com Espanha, França e Holanda, reforçando a presença militar europeia na ilha.

Teerã afirma que EUA criaram precedente ao afundar fragata

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, acusou os Estados Unidos de cometerem uma "atrocidade" ao afundar a fragata Dena na costa do Sri Lanka, na última quarta-feira. Segundo ele, Washington "lamentará profundamente" o precedente criado com a ação.

Em publicação na rede X, Araqchi afirmou que o ataque ocorreu a 3,2 mil km da costa iraniana, em águas internacionais, sem aviso prévio, e envolveu quase 130 marinheiros a bordo da embarcação. "Lembrem-se das minhas palavras: os Estados Unidos vão lamentar profundamente o precedente criado", acrescentou o ministro.

O navio foi atingido por um submarino americano e afundou na região sul da ilha, deixando ao menos 87 mortos e dezenas de desaparecidos, de acordo com autoridades locais.

EUA pedem a Israel para seguir 'até o fim'

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que seu homólogo americano, Pete Hegseth, o instou a obrigação com a operação "até o fim".

"O secretário de Defesa disse: 'Sigam em frente até o fim, estamos com vocês'", afirmou Katz, segundo um comunicado do gabinete do ministro israelense.