Chuvas em Pernambuco: número de pessoas desalojadas ou desabrigadas sobe para mais 1 mil no estado

Segundo a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sepdec), Pernambuco tem atualmente 1172 pessoas entre desalojadas e desabrigadas nos municípios de Araripina, Bezerros, Jupi, Jucati, Calçado e Palmeirina

Segundo a Apac, a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

O quantitativo de pessoas desalojadas e desabrigadas em Pernambuco, por conta das chuvas que atingem o interior do estado, subiu para 1172, segundo o novo balanço da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sepdec), divulgado nesta terça-feira (03).

Segundo a Sepdec, esse número de desabrigados ou desalojados está nos municípios de Jupi, Calçado, Jucati e Palmeirina, no Agreste do estado, além de Araripina, no Sertão de Pernambuco.

Os desalojados são pessoas que deixaram suas casas devido a desastres (risco ou destruição) e estão abrigadas em casas de parentes/amigos. Já os desabrigados são os que perderam a moradia e dependem de abrigos públicos/assistência da Defesa Civil.

No balanço divulgado pela Sepdec nesta segunda (02), o quantitativo de desalojados e desabrigados era de 904 pessoas.

Balanço atualizado de pessoas desabrigadas ou desalojadas

Calçado: 404 pessoas

Araripina: 249 pessoas

Jucati: 200 pessoas

Palmeirina: 180 pessoas

Jupi: 79 pessoas

Bezerros: 60 pessoas

Previsão de Chuva

Segundo o último aviso meteorológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), divulgado na noite desta segunda (02), a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado.

Ainda de acordo com a Apac, essas chuvas são decorrentes da associação de dois sistemas meteorológicos: Zona de Convergência do Atlântico Sul e Vórtice Ciclônico dos Altos Níveis (VCAN).

