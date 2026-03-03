Apac: veja os 10 municípios de Pernambuco onde mais choveu nas últimas 12h

Choveu em Gravatá o equivalente a 80 mm; município do Agreste de Pernambuco lidera o ranking no estado, conforme a Apac

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

Chove bastante em várias regiões de Pernambuco. Nas primeiras horas desta terça-feira (3), o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apresentava grandes acúmulos de água em vários municípios.

No Agreste de Pernambuco, Gravatá registrou 80 mm de chuva, nas últimas 12h. Nas últimas 24h, Cachoeirinha ultrapassou os 102 mm.

Choveu forte também em Vertente do Lério (66 mm) e Terezinha (59,8 mm).



No Sertão, onde mais choveu foi em Lagoa Grande (53,69 mm).



Na Região Metropolitana do Recife, Moreno registrou o maior acúmulo de água nas últimas 12h: 56,46 mm.



Confira os 10 municípios de Pernambuco que mais choveu nas últimas 12h, até 7h50 desta terça-feira:



1) Gravatá: 80 mm



2) Vertente do Lério: 66,06 mm



3) Terezinha: 59,81 mm



4) Moreno: 56,46 mm



5) Lagoa Grande: 53,69 mm



6) Cabo de Santo Agostinho: 48,66 mm



7) Paulista: 47,29 mm



8) Cortês: 46,58 mm



9) Santa Maria do Cambucá: 41 mm



10) Vicência: 39,4 mm