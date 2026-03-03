Araripina: com cerca de 2 mil pessoas afetadas pelas chuvas, prefeitura decreta estado de emergência

Segundo estimativa da Prefeitura de Araripina, mais de 2 mil pessoas, que totalizam 500 famílias, foram afetadas direta e indiretamente pelas chuvas. Desse quantitativo, 149 estão desalojadas ou desabrigadas

Araripina teve várias ruas alagadas com as chuvas dos últimos dias (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ARARIPINA)

A Prefeitura de Araripina, no Sertão de Pernambuco, divulgou um relatório sobre os impactos das chuvas na cidade. Segundo estimativa da gestão municipal, mais de 2 mil pessoas, que totalizam 500 famílias, foram afetadas direta e indiretamente pela precipitação.

Por conta das chuvas, a Prefeitura de Araripina decretou, na última sexta-feira (27), Situação de Emergência nas áreas urbana e rural do município, afetadas por desastre natural classificado como “Chuvas Intensas”.

Além disso, o município recomendou oficialmente aos governos estadual e federal a declaração de Situação de Emergência. Segundo a gestão municipal, a medida visa viabilizar recursos extraordinários para reconstruir as moradias e a infraestrutura local.

Desalojados e desabrigados em Araripina

Segundo o balanço, divulgado nas redes sociais do município nesta segunda-feira (2), 144 pessoas estão desalojadas e 105 estão desabrigadas. Esse quantitativo corresponde a 62 famílias diferentes.

Dentre os perfis mapeados pela gestão municipal entre os 105 desabrigados, estão: 58 adultos (19 a 59 anos), 23 crianças (0 a 11 anos), 16 idosos (a partir de 60 anos), oito adolescentes (12 a 18 anos), quatro pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção e três pessoas com deficiências.

Segundo a Prefeitura de Araripina, o município foi atingido por 101,6 mm de chuva em um curto intervalo de tempo. Esse quantitativo, segundo o monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), se aproxima dos 109,4 mm registrados em três dias de precipitações na cidade.

“Esse volume extremo superou a capacidade de absorção do solo e a rede de drenagem urbana. Como resultado, houve transbordamento de canais naturais e enxurradas de grandes proporções”, afirma a gestão municipal.

A gestão municipal também informou que equipes da Defesa Civil, Infraestrutura e Assistência Social (SUAS) já estão atuando na localidade, promovendo acolhimento e repasse de benefícios.

Localidades atingidas

Segundo o relatório, a água da chuva invadiu imóveis e estabelecimentos de diversas localidades, como Vila Santa Maria, Alto da Boa Vista, Parque Três Vaqueiros, Loteamento Expedito Arraes, Bairro Universitário, Rua Marcelino Nascimento (Centro), Cavalete 1, Bairro Santa Bárbara, Bairro José Martins e Distrito de Nascente.

Desses imóveis, cerca de 60 residências, localizadas nos bairros Universitário e José Martins, foram construídas diretamente no canal natural de passagem das águas pluviais.

Por conta disso, a Prefeitura de Araripina informou que essas áreas poderão exigir medidas administrativas de desapropriação e indenização. Essa medida visa evitar novas tragédias e liberar o fluxo da água.

Ainda de acordo com o relatório, casas localizadas na área urbana da cidade sofreram infiltrações, rachaduras, queda de muros e risco de colapso, resultando em perda de móveis e alimentos.

Já na zona rural, estradas vicinais e pontes foram gravemente danificadas por erosões, isolando comunidades e prejudicando o escoamento agrícola e o acesso à saúde.

Aulas no município

Apesar dessa situação, as aulas da rede municipal de ensino foram retomadas normalmente nesta terça-feira (03), após serem suspensas nesta segunda (02), medida adotada em razão das fortes chuvas registradas no município.

Algumas unidades escolares estão servindo como abrigo para famílias afetadas. Apesar disso, essas escolas, segundo a gestão municipal, já estão sendo organizadas para receber alunos, professores e colaboradores para a retomada das aulas

Em Pernambuco

Segundo o novo balanço da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sepdec), divulgado nesta terça-feira (03), Pernambuco tem atualmente 1172 pessoas entre desalojadas e desabrigadas nos municípios de Araripina, Bezerros, Jupi, Jucati, Calçado e Palmeirina

Os desalojados são pessoas que deixaram suas casas devido a desastres (risco ou destruição) e estão abrigadas em casas de parentes/amigos.

Desabrigados são os que perderam a moradia e dependem de abrigos públicos/assistência da Defesa Civil.

Segundo o levantamento da Sepdec, o balanço aponta os seguintes dados:

Calçado: 404 pessoas

Araripina: 249 pessoas

Jucati: 200 pessoas

Palmeirina: 180 pessoas

Jupi: 79 pessoas

Bezerros: 60 pessoas