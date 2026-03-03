Inmet coloca 15 municípios de Pernambuco em risco máximo de chuva nesta terça (3)

Conforme o Inmet, terá chuva em todo estado de Pernambuco nesta terça, em diferentes níveis de intensidade

Previsão do Inmet para o Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou, no seu boletim atualizado desta terça-feira (3), 15 municípios do Sertão de Pernambuco com a bandeira vermelha, nível máximo de severidade para chuva, oferecendo “Grande Perigo”.

O alerta do Inmet refere-se ao extremo oeste do Sertão, que faz divisa com os estados do Ceará, Piauí e Bahia.



A bandeira vermelha de “Grande Perigo” indica chuva superior a 60 mm, a hora, ou acima de 100 mm, o dia.



Bandeira laranja



Outros 36 municípios, de parte do Sertão e do Agreste, estão sob bandeira laranja, “Perigo”:



Chuva entre 30 e 60 mm, a hora, ou 50 e 100 mm, o dia, com ventos intensos (60-100 km/h).



Os outros 133 municípios pernambucanos, de parte do Agreste, Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul, estão com a bandeira amarela, de “Perigo Potencial”.



Chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).



Confira os 15 municípios de Pernambuco em nível máximo de risco de chuva:



Afrânio

Araripina

Bodocó

Dormentes

Exu

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Trindade