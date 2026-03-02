° / °
Meteorologia

Chuva no interior: estado tem mais de 900 pessoas dessa brigadas ou desalojadas, diz Codecipe

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/03/2026 às 17:11

Defesa Cicivil realizou ações em Palmeirina, no Agreste (Codecipe)

As chuvas registradas nos últimos dias afetaram várias cidades do interior pernambucano.
Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado (Codecipe), ao todo, há 904 pessoas afetadas, desalojadas ou desabrigadas, em cidades do Agreste.

Os desalojados são pessoas que deixaram suas casas devido a desastres (risco ou destruição) e estão abrigadas em casas de parentes/amigos.

Desabrigados são os que perderam a moradia e dependem de abrigos públicos/assistência da Defesa Civil.

Segundo o levantamento de Codecipe, o balanço aponta os seguintes dados:

Bezerros (60 pessoas afetadas/ desalojadas ou desabrigadas)
Calçado (404)
Jucati (200)
Jupi (79)
Palmeirina (161)

Acumulado de chuva

O balanço da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apontou que entre 5h e 17h desta segunda (2), os maiores acumulados de chuva foram registrados no Agreste e Sertão.

Confira:

Pesqueira | 67,4 mm 
Cachoeirinha | 54,44 mm 
Garanhuns | 54,2 mm 
Canhotinho | 39,4 mm 
Lagoa Grande | 25,9 mm 

Belo Jardim | 19,8 mm 
Garanhuns | 17,91 mm 

 

