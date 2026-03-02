Chuva no interior: estado tem mais de 900 pessoas dessa brigadas ou desalojadas, diz Codecipe

Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado (Codecipe), ao todo, há, nesta segunda (2), 904 pessoas afetadas, desalojadas ou desabrigadas, em cidades do Agreste.

Defesa Cicivil realizou ações em Palmeirina, no Agreste (Codecipe)

As chuvas registradas nos últimos dias afetaram várias cidades do interior pernambucano.

Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado (Codecipe), ao todo, há 904 pessoas afetadas, desalojadas ou desabrigadas, em cidades do Agreste.

Os desalojados são pessoas que deixaram suas casas devido a desastres (risco ou destruição) e estão abrigadas em casas de parentes/amigos.

Desabrigados são os que perderam a moradia e dependem de abrigos públicos/assistência da Defesa Civil.

Segundo o levantamento de Codecipe, o balanço aponta os seguintes dados:

Bezerros (60 pessoas afetadas/ desalojadas ou desabrigadas)

Calçado (404)

Jucati (200)

Jupi (79)

Palmeirina (161)

Acumulado de chuva

O balanço da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apontou que entre 5h e 17h desta segunda (2), os maiores acumulados de chuva foram registrados no Agreste e Sertão.

Confira:

Pesqueira | 67,4 mm

Cachoeirinha | 54,44 mm

Garanhuns | 54,2 mm

Canhotinho | 39,4 mm

Lagoa Grande | 25,9 mm

Belo Jardim | 19,8 mm

Garanhuns | 17,91 mm