Homem é executado a tiros dentro do Cemitério da Várzea, no Recife

Auxiliar de serviços gerais realizava capinação quando foi surpreendido por disparos. Autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas

Cemitério da Várzea, no Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério da Várzea, localizado na Zona Oeste do Recife. O crime ocorreu por volta das 14h, dentro da área do cemitério, na Avenida Professor Artur de Sá, em frente à Cidade Universitária.

A vítima foi identificada como Caíque Faustino de Aguiar. Ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais e realizava a capinação de um gramado no momento em que foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo.

Imagens registradas no local mostram a movimentação de pessoas após o crime. Ainda não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do homicídio. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Por meio de nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), responsável pela administração dos cemitérios públicos da capital, informou que o trabalhador era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços ao órgão.

A autarquia afirmou que lamenta o ocorrido, acionou as forças de segurança e que irá prestar apoio à família da vítima. O órgão declarou ainda que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e fornecer informações que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

