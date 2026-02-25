Criança de 4 anos morre após cair em cisterna em Glória do Goitá

Menino foi socorrido ao hospital, mas não resistiu. Caso é investigado pela Polícia Civil

Uma criança de 4 anos foi encontrada morta dentro de uma cisterna no município de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso ocorreu na noite da terça-feira (24), na Rua da Castanhola, na comunidade de Vila Nossa Senhora da Glória.

O garoto estava brincando em frente à casa onde morava quando teria entrado no local sem que familiares percebessem. Após notarem a ausência do menino, parentes iniciaram buscas nas proximidades e o encontraram dentro do poço.

A família retirou a criança da cisterna e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O menino foi levado para o hospital do município, mas, apesar dos primeiros atendimentos, a equipe médica confirmou a morte.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada como afogamento. O caso está sob investigação da 11ª Delegacia Seccional de Goiana, responsável pela área.

Caso recente

Um outro menino de 9 anos morreu no domingo (22) em decorrência de complicações provocadas por um afogamento ocorrido na zona rural de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Ele estava internado há cerca de uma semana no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, onde teve a morte encefálica confirmada pela equipe médica. A informação foi divulgada nesta terça-feira (24).

Segundo informações da unidade hospitalar, ele sofreu um afogamento enquanto mergulhava em uma piscina no distrito de Caraíbas, onde morava. O garoto foi atendido inicialmente em Arcoverde e, devido à gravidade do quadro, transferido para Caruaru.