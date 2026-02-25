Detenta é encontrada morta em cela individual na Colônia Penal Feminina Bom Pastor

Colônia Penal Feminina Bom Pastor (Foto: Divulgação)

Uma detenta que estava na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, na Iputinga, no Recife foi encontrada morta na terça-feira (24) na cela em que estava.



De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), a administração da unidade acionou a Polícia Civil de Pernambuco, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) para a adoção das providências cabíveis e investigação das circunstâncias da morte.



Segundo a Seap, os indícios preliminares apontam que a custodiada, que estava em uma cela individual, pode ter tirado a própria vida. A secretaria ressaltou, porém, que aguarda a conclusão do laudo oficial dos órgãos competentes para confirmar a causa da morte.



A pasta também destacou que não houve registro de rebelião na unidade prisional após o ocorrido, negando informações sobre possíveis problemas causados pela morte da detenta no local.



Ainda conforme a nota, durante o período em que esteve custodiada, a detenta recebeu acompanhamento periódico nas áreas psicossocial, de saúde e jurídica, além da viabilização de contatos com familiares. O caso segue sob investigação.

