PRESÍDIO

Detenta é encontrada morta em cela individual na Colônia Penal Feminina Bom Pastor

Causa da morte será confirmada por laudo oficial

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/02/2026 às 20:01

Colônia Penal Feminina Bom Pastor/Foto: Divulgação

Uma detenta que estava na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, na Iputinga, no Recife foi encontrada morta na terça-feira (24) na cela em que estava.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), a administração da unidade acionou a Polícia Civil de Pernambuco, o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) para a adoção das providências cabíveis e investigação das circunstâncias da morte.

Segundo a Seap, os indícios preliminares apontam que a custodiada, que estava em uma cela individual, pode ter tirado a própria vida. A secretaria ressaltou, porém, que aguarda a conclusão do laudo oficial dos órgãos competentes para confirmar a causa da morte.

A pasta também destacou que não houve registro de rebelião na unidade prisional após o ocorrido, negando informações sobre possíveis problemas causados pela morte da detenta no local.

Ainda conforme a nota, durante o período em que esteve custodiada, a detenta recebeu acompanhamento periódico nas áreas psicossocial, de saúde e jurídica, além da viabilização de contatos com familiares. O caso segue sob investigação.

