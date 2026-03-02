Caderneta de casa de prostituição em Jaboatão aponta valor de programas com meninas e multa de R$ 500

Proprietária da casa foi autuada por exploração sexual de vulnerável. Seis adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, foram encontradas no local durante a operação na sexta-feira (27)

Proprietária do estabelecimento foi levada para a Delegacia da Mulher em Prazeres, Jaboatão. (Foto: Reprodução/Google Street View)

A Polícia Militar (PM) deu detalhes nesta segunda-feira (2) sobre operação que prendeu uma mulher que administrava uma casa de prostituição no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, onde adolescentes eram exploradas sexualmente.

Seis adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, foram encontradas no local durante a operação na sexta-feira (27).

Segundo a major Clariça França, subcomandante do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), os programas realizados pelas menores custavam R$ 130. Parte desse valor, R$ 30, era repassada para a proprietária da casa.

As informações foram obtidas a partir da apreensão de um caderno de anotações.

A proprietária do estabelecimento estabelecia multas de R$ 500 às jovens por situações como sujeira e desorganização do quarto e descarte irregular de preservativo. As adolescentes também tinham horário fixo para dormir.

Elas eram de cidades pequenas da Mata Sul, Mata Norte e Agreste.

As menores foram entregues a parentes. Os familiares não sabiam que elas estavam sendo exploradas sexualmente, de acordo com a corporação. Algumas delas não estudavam.

Segundo a major, uma das jovens fugiu da delegacia, alegando que "era trabalho que estava fazendo".

A operação também apreendeu 30 papelotes de cocaína e maconha, além de R$ 1.826 em espécie.

A mulher presa foi encaminhada à Delegacia de Polícia da Mulher, em Prazeres, em Jaboatão.

A Polícia Civil informou em nota que prendeu em flagrante a mulher, que foi autuada por prostituição/exploração sexual de vulnerável e tráfico de drogas.