Criança de 3 anos morre afogada em fossa, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco
A criança se afogou, neste sábado (28), em uma fossa que estava sendo construída nos fundos da casa da família, na Zona Rural de Santa Maria da Boa Vista
Publicado: 02/03/2026 às 12:37
Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)
Uma criança de 3 anos morreu após se afogar em uma fossa na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do estado.
De acordo com informações repassadas à Polícia, o corpo estava dentro de um buraco com cerca de um metro e meio de profundidade, aberto nos fundos da residência da família para a construção de uma fossa.
De acordo com a Polícia, o caso aconteceu neste sábado (28), na Agrovila 9, no Projeto Fulgêncio.
O menino foi localizado por familiares. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde local, mas não resistiu e morreu após dar entrada.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como "morte a esclarecer", está sob a responsabilidade da Delegacia de Santa Maria da Boa Vista.
"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", destacou a corporação.