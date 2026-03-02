Criança de 3 anos morre afogada em fossa, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco

A criança se afogou, neste sábado (28), em uma fossa que estava sendo construída nos fundos da casa da família, na Zona Rural de Santa Maria da Boa Vista

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma criança de 3 anos morreu após se afogar em uma fossa na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do estado.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o corpo estava dentro de um buraco com cerca de um metro e meio de profundidade, aberto nos fundos da residência da família para a construção de uma fossa.

De acordo com a Polícia, o caso aconteceu neste sábado (28), na Agrovila 9, no Projeto Fulgêncio.

O menino foi localizado por familiares. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde local, mas não resistiu e morreu após dar entrada.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como "morte a esclarecer", está sob a responsabilidade da Delegacia de Santa Maria da Boa Vista.

"Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento", destacou a corporação.