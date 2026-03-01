Seis adolescentes são encontradas em casa de prostituição durante operação da PM em Jaboatão dos Guararapes

Material apreendido pela Polícia Militar. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Uma mulher foi presa durante operação policial em uma casa de prostituição no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, na sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), no local estaria ocorrendo exploração sexual, com indícios de envolvimento de menores de idade.

Seis adolescentes estavam no local. Policiais do 25º Batalhão também apreenderam na casa noturna 30 invólucros com substância análoga à cocaína e R$ 1.826 em espécie.

A polícia encontrou ainda um caderno de anotações das movimentações financeiras da atividade ilícita. De acordo com a PM, há registro no caderno de valores supostamente recebidos pelas adolescentes.

A mulher e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia da Mulher, em Prazeres, Jaboatão. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.